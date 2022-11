Ivan Toney: l’attaquant de Brentford aide l’enquête de la FA au milieu d’allégations de paris | Nouvelles du football

L’attaquant de Brentford, Ivan Toney, a déclaré qu’il aidait la Football Association dans ses enquêtes au milieu d’allégations selon lesquelles il aurait parié sur des matchs.

La Courrier quotidien affirme que Toney a fait l’objet d’une enquête de la FA, qui est toujours en cours, pendant sept mois, mais n’a été inculpé d’aucune infraction.

La Courrier dit également que l’enquête concerne les activités de paris avant qu’il ne joue pour Brentford, et il n’y a aucune suggestion qu’il ait jamais joué contre sa propre équipe.

“Je suis au courant d’un article sur moi dans un journal national aujourd’hui”, a écrit Toney sur Twitter Samedi.

“J’ai aidé la Football Association dans ses enquêtes et je ne ferai aucun commentaire tant que cette enquête n’aura pas abouti.

“Je suis un fier Anglais et cela a toujours été mon rêve d’enfant de jouer pour mon pays lors d’une finale de Coupe du monde.”

Gareth Southgate a sélectionné Toney dans sa dernière équipe d’Angleterre, mais l’attaquant n’a pas encore fait d’apparition pour les Three Lions. Le joueur de 26 ans espère faire partie de l’équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, annoncée le 10 novembre.

Une déclaration de Brentford disait: “Nous notons l’histoire concernant Ivan Toney et l’enquête de la FA. Le club ne fera aucun commentaire.”

La FA ne commente pas non plus.

Toney a commencé sa carrière à Northampton, avant de déménager à Newcastle en 2015. Il a joué en prêt à Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe et Wigan, avant de rejoindre Peterborough en 2018. Il a ensuite déménagé à Brentford en 2020, où il a marqué 55 buts en 103 Jeux.

Quelles sont les règles sur les paris dans le football ?

Les paris sur le football sont interdits dans le monde entier pour tous les joueurs, managers, entraîneurs, personnel de club, directeurs et agents licenciés impliqués dans le jeu au sein de la Premier League, de l’EFL, de la Ligue nationale, de la Super League féminine, du Championnat féminin et des ligues du Nord, du Sud et de l’Isthme.

Il est interdit aux participants visés par l’interdiction de parier, directement ou indirectement, sur tout match ou compétition de football qui se déroule n’importe où dans le monde.

L’interdiction inclut également les paris sur toute autre question liée au football, comme le transfert de joueurs, les nominations à la direction ou la sélection de l’équipe.

La transmission d’informations privilégiées à quelqu’un qui utilise ces informations pour parier n’est pas non plus autorisée. Les informations privilégiées sont des informations dont vous avez connaissance en raison de votre position dans le jeu et qui ne sont pas accessibles au public, comme les informations sur les blessures ou la sélection de l’équipe.

Vous n’êtes pas autorisé à utiliser des informations privilégiées pour placer un pari ou pour demander à quelqu’un d’autre de le faire en votre nom. De même, vous n’êtes pas autorisé à transmettre des informations privilégiées à quelqu’un d’autre qu’il utilise pour parier.