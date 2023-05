Ivan Toney écope d’une suspension de huit mois pour avoir parié

La Football Association a infligé une lourde suspension à Ivan Toney. Son interdiction de huit mois du football et des activités liées au football l’exclut jusqu’en 2023 et en 2024. L’attaquant de Brentford doit également payer une amende d’environ 62 500 $ à la FA en raison de ses activités de paris. La décision intervient après les enquêtes d’une commission de régulation indépendante.

Toney a accepté les 262 accusations de paris illégaux sur des matchs au cours d’une période allant de 2017 à janvier 2021. Au début, l’attaquant anglais était prêté par Newcastle à Scunthorpe United. Il était à Brentford à la fin de ces accusations.

La suspension d’Ivan Toney exclut l’un des joueurs les plus importants de Brentford pendant une période prolongée. Pour référence, il s’agit de la troisième interdiction la plus longue jamais prononcée en Premier League. La plus longue a été l’interdiction de neuf mois d’Eric Cantona pour avoir donné un coup de pied à un fan en 1995. Puis, en 2002, Mark Bosnich de Chelsea a presque écopé d’une suspension de neuf mois pour un test de dépistage de drogue raté.

À la suite de la suspension, le premier Toney peut retourner au jeu est le 16 janvier 2024. Cependant, il peut reprendre l’entraînement dès le 17 septembre 2023, selon le communiqué de la FA.

La suspension d’Ivan Toney a de nombreuses conséquences

Dans l’immédiat, le départ temporaire de Toney ne devrait pas signifier trop pour la saison de Brentford. Les Bees ont déjà obtenu une place dans la première moitié du classement de la Premier League. Pourtant, une grande partie de cela est à mettre au crédit de la production de Toney devant le but. Toney a 20 buts dans la campagne actuelle de Premier League, assez bon pour la troisième place de la ligue. Cela comprenait un doublé contre Manchester City à l’Etihad.

Y compris la campagne 2022/23, Toney a mené Brentford au chapitre des buts dans toutes les compétitions au cours de chacune des trois dernières saisons. Cela inclut un 31 flamboyant dans le championnat alors que Brentford a remporté la promotion en Premier League lors d’une éliminatoire où Toney a marqué le but gagnant.

Son succès au cours des dernières saisons a fait de lui une priorité absolue parmi les clubs de Premier League à la recherche de buts. Manchester United, par exemple, était potentiellement sur le marché de Toney cet été. Avec cette interdiction, cependant, cela semble être anéanti. En outre, cela entrave sérieusement les perspectives de Toney de faire partie de l’équipe d’Angleterre. L’interdiction inclut l’action internationale, et Toney était candidat pour rivaliser avec les Trois Lions dans ses jeux cet été et cet automne.

PHOTO : IMAGO / PA Images