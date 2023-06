Ivan Toney dit que l’enquête sur ses infractions de jeu a été rendue publique de manière «méchante» | Nouvelles du football

Ivan Toney pense que l’enquête de la Football Association sur ses infractions au jeu a été rendue publique d’une manière « malveillante ».

L’attaquant de Brentford a été interdit de toute activité de football jusqu’au 17 janvier et condamné à une amende de 50 000 £ le mois dernier après avoir admis 232 infractions aux règles de paris de la FA sur une période de quatre ans.

La nouvelle de l’enquête sur les paris historiques de Toney a fait surface à la veille de Gareth Southgate nommant son équipe d’Angleterre pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

S’exprimant sur le Jeu de coup de pied chaîne YouTube, Toney a révélé que le fait de manquer une première apparition en finale de la Coupe du monde l’emportait sur la longue peine qu’il purge actuellement.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager de Brentford, Thomas Frank, discute de la suspension d’Ivan Toney et déclare qu’un examen est nécessaire sur la relation entre le football et le jeu



« Les gens essaient de briser les gens », a déclaré le joueur de 27 ans. « Comment ça s’est passé, juste avant le camp d’Angleterre, évidemment en ratant la Coupe du monde… D’une certaine manière, c’était un peu comme: ‘sortez maintenant pour ne pas y aller [away with] Angleterre’.

« Et puis tout d’un coup, ils veulent attendre la fin de la saison … Mais c’est comme ça. Ils voulaient le faire comme ça. J’appelle ça un peu méchant. Il faut juste continuer .

« Je pense que c’était une plus grosse punition, même s’il me manque huit mois de football. C’était une plus grosse punition, manquer la Coupe du monde. C’est le rêve de tout le monde. Je crois en moi et j’espère pouvoir être à la prochaine. «

Toney n’est pas autorisé à s’entraîner avec Brentford avant septembre et ne rejouera pas avant janvier 2024 à la fin de son interdiction.

L’attaquant a juré de revenir chez « un animal différent », insistant sur le fait qu’il ne veut pas de sympathie pour ses actions.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Gareth Southgate dit que l’attaquant de Brentford a encore toutes les chances de faire partie de son équipe pour l’Euro 2024



« Le club a en fait été très utile et solidaire, tout le monde au club », a-t-il ajouté. « De nombreux footballeurs m’ont également envoyé des messages. Le sport est bon.

« Mais comme je suis, je ne veux pas que quiconque se sente désolé pour moi. La punition est la punition, continuez.

« Je dois juste me concentrer sur l’entraînement quand je reviens et être un animal différent quand je reviens dans la ligue. Ça va être effrayant. »

Toney, qui a été diagnostiqué avec une dépendance au jeu, a convenu qu’il y avait un « double standard » dans le football entourant le parrainage généralisé des sociétés de paris.

« Le fait est que la majorité des équipes de football sont désormais sponsorisées par des sociétés de jeux », a-t-il déclaré.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le journaliste principal de Sky Sports News, Rob Dorsett, explique pourquoi l’attaquant de Brentford Ivan Toney a été banni pendant huit mois pour avoir enfreint les règles de paris de la FA



Lorsqu’on lui a demandé si le sport devrait faire plus pour aborder sa relation avec le jeu, il a poursuivi : « Bien sûr, je pense qu’il le devrait.

« Les gens brossent une certaine image de moi, c’est vrai, mais les gens qui me connaissent savent qui je suis et de quoi je parle. La majorité des équipes de football sont désormais sponsorisées par des sociétés de jeux d’argent, alors réfléchissez.

« Si les règles ne sont pas de parier, vous ne devriez pas parier, mais pour les personnes qui ont besoin d’aide, il devrait y avoir plus autour d’elles pour les empêcher d’aller dans cette direction.

« Quand le moment sera venu, je parlerai de la majorité des choses et clarifierai quelques points qui doivent être clarifiés. Ce n’est pas maintenant, malheureusement. »

Sky Sports News a contacté la FA pour commentaires.