Brentford a fixé un prix demandé étonnamment bas pour Ivan Toney malgré un niveau considérable d’intérêt pour le transfert de l’attaquant.

L’attaquant a repris l’entraînement avec Brentford, mais il lui reste quelques mois avant de faire son retour sur le terrain. Toney n’a pas joué depuis une défaite 1-0 contre Liverpool le 6 mai. Il a écopé d’une suspension de huit mois pour avoir enfreint les règles de paris à la fin de la saison dernière.

Au cours des trois premiers mois de sa suspension, Toney n’a pas pu s’entraîner avec ses coéquipiers de Brentford, respectant les conditions de l’interdiction. Au lieu de cela, il s’est entraîné seul tout au long de l’été.

Le joueur de 27 ans a fait son retour au Robert Rowan Performance Center de Brentford le lundi 18 septembre. Il a même réussi à marquer lors d’un match amical à huis clos pour Brentford B, qui s’est soldé par un match nul 2-2 contre l’équipe italienne. Côme un peu plus d’une semaine plus tard.

Le match, qui s’est déroulé sur le terrain de l’AFC Wimbledon, le Cherry Red Records Stadium, marquait sa première apparition non officielle depuis son interdiction. Cependant, il lui faudra encore plusieurs mois avant de pouvoir jouer en équipe première. Toney n’est pas éligible pour rejouer avant le 17 janvier 2024.

L’attaquant revient à l’action en janvier 2024

Être éligible pour jouer après la nouvelle année ouvre un monde d’opportunités pour Toney, en particulier avec des clubs comme Arsenal et Chelsea qui seraient à la recherche d’un nouvel attaquant.

Les deux rivaux de Premier League se sont renseignés sur l’attaquant de Brentford en septembre et leur intérêt s’est désormais intensifié. Les Blues devraient rivaliser avec les Gunners pour la signature de l’Anglais, même si Arsenal travaillerait avec un budget limité pour la fenêtre de janvier.

Selon The Independent, Toney est désormais devenu une cible principale pour l’entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino. L’Argentin a gagné en influence sur les décisions de transfert du club et aura le dernier mot sur les arrivées potentielles.

Pochettino collaborera avec les co-directeurs sportifs Paul Winstanley et Laurence Stewart, ainsi que le co-directeur du recrutement et des talents Joe Shields. Ils suivront un modèle similaire aux opérations de Manchester City.

On pense que Nicolas Jackson et Armando Broja n’ont pas encore convaincu Pochettino comme options de frappe appropriées à long terme. Par conséquent, il existe un fort désir de faire venir un nouveau n°9, et Toney est considéré comme le candidat idéal pour le rôle.

Brentford fixe un prix demandé bas pour le transfert d’Ivan Toney

Brentford est prêt à accepter un prix modeste pour son précieux attaquant. Le prix demandé par Ivan Toney aux Bees est étonnamment bas, comme le note .

Des rapports antérieurs suggéraient un prix plus élevé de 97 millions de dollars. Pourtant, Romano suggère que tout club disposé à dépenser 79 millions de dollars pourrait avoir accès à l’Anglais. Les Bees sont enclins à réaliser des bénéfices sur Toney, comme l’indique le manager Thomas Frank.

L’équipe semble disposée à se séparer de Toney à un prix raisonnable. De cette manière, Brentford évite une guerre d’enchères pour augmenter les frais demandés. Pourtant, Chelsea et Arsenal sont deux clubs à la recherche d’un nouvel attaquant. Manchester United et Tottenham ne reculeraient pas non plus devant un talent éprouvé en Premier League.

PHOTO : IMAGO