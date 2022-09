Ivan Toney de Brentford se moque des tweets “grinçants” des joueurs d’Arsenal

Ivan Toney a qualifié en plaisantant les joueurs d’Arsenal de “un peu grincheux” pour avoir utilisé à plusieurs reprises sa publication jubilante sur les réseaux sociaux comme motivation pour battre Brentford.

Le joueur de 26 ans a décrit la victoire 2-0 de Brentford sur Arsenal lors de la première journée de la saison dernière comme un “bon coup de pied avec les garçons” sur Twitter.

Le récent documentaire Amazon All or Nothing sur Arsenal a révélé que le patron Mikel Arteta avait montré ce tweet à ses joueurs pour les inspirer avant le match inverse en février, un match qu’ils avaient remporté 2-1.

Après ce match, l’attaquant Alexandre Lacazette a tweeté exactement les mêmes mots en réponse, avant qu’Emile Smith Rowe n’ajoute “séance amusante avec les garçons” en réponse.

Et après la victoire 3-0 d’Arsenal au Gtech Community Stadium dimanche – un match qui s’est terminé avec les supporters à l’extérieur scandant “Ivan Toney, une promenade dans le parc” – le défenseur Gabriel a imité Toney avec le même tweet que son original.

Ivan Toney s’est moqué en plaisantant des joueurs d’Arsenal pour avoir utilisé son ancien message sur les réseaux sociaux comme motivation. Photo de Naomi Baker/Getty Images

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il avait pensé de la situation lors d’un discours à St George’s Park mardi après-midi, Toney a déclaré: “Je pense qu’une fois c’était drôle, la deuxième fois était un peu grincheuse!

“Non, écoutez, je me suis mordu la langue. Je voulais répondre, je voulais grignoter, mais fair-play, ils ont très bien joué. C’est une équipe d’Arsenal différente de celle que nous avons jouée auparavant. Ils vont très bien, donc fair-play avec eux . Ils vont bien.”

Toney a été appelé la semaine dernière dans l’équipe senior d’Angleterre pour la première fois après avoir marqué cinq buts jusqu’à présent cette saison, dont un tour du chapeau lors de la victoire 5-2 de Brentford sur Leeds United plus tôt ce mois-ci.

Le joueur de 26 ans avait eu du mal à avoir un impact au plus haut niveau alors que sa carrière à Newcastle United, qu’il a rejoint en 2015, a stagné pendant des périodes de prêt à Barnsley, Shrewsbury, Scunthorpe et Wigan avant de rejoindre Peterborough en 2018.



Cependant, l’attaquant a signé pour Brentford dans le cadre d’un accord d’une valeur de 5 millions de livres sterling en septembre 2020 et il n’a pas regardé en arrière, marquant 48 buts en championnat en 85 apparitions à ce jour.

“Je n’ai jamais douté [I’d get an England call-up]”, a-t-il déclaré. “J’ai l’impression d’avoir pleinement confiance en moi. Vous devez juste continuer à travailler dur et cela rend les choses encore plus agréables lorsque vous en avez l’occasion. Je n’ai jamais joué pour aucun des autres groupes d’âge, donc aller directement dans l’équipe senior est une grande réussite.

“En fait, je conduisais pour m’entraîner [when I found out]. Le chef de Brentford [Thomas Frank] m’a appelé et j’étais un peu en retard donc je pensais qu’il m’appelait à propos de mon chronométrage.

“Il vient de dire ‘J’ai le privilège de vous dire que vous avez été appelé pour l’équipe senior d’Angleterre.’

“Pour une fois dans ma vie, je n’avais rien à dire. Je conduisais et, pas zoné car cela n’aurait pas été la meilleure chose à faire, [but] Je conduisais juste à l’entraînement en pensant ‘wow, je vais vraiment jouer avec l’équipe senior d’Angleterre.’

“Cela n’a pas vraiment été enregistré. Je répondais aux questions du gaffer, il a dit ‘comment vous sentez-vous.’ Et j’étais comme “bien”. Mais quand j’ai raccroché le téléphone, j’ai tout de suite appelé mes parents. Nous avons une discussion en groupe familial. J’ai appelé tout le monde par vidéo, j’ai annoncé la nouvelle et il y a eu des cris pendant environ 20 minutes.