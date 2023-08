Ivan Toney blâme l’enquête de paris de la FA sur le camouflet de la Coupe du monde au Qatar

Ivan Toney a accusé la Fédération anglaise de football (FA) d’avoir saboté son rêve de disputer la Coupe du monde du Qatar en annonçant des accusations de paris contre lui à la veille du tournoi.

Le joueur de 27 ans est banni jusqu’en janvier après avoir reconnu 232 infractions aux règles de la FA sur les jeux de hasard.

Des allégations d’enquête ont été rapportées pour la première fois par le Daily Mail le 5 novembre et Toney a répondu sur Twitter en confirmant qu’il « assistait la Football Association dans ses enquêtes ».

Ces révélations sont survenues cinq jours seulement avant que le manager anglais Gareth Southgate n’annonce son équipe de 26 joueurs pour la finale.

Toney avait connu une belle saison pour Brentford et a été invité par beaucoup à être inclus malgré le fait qu’il n’était pas plafonné à ce stade; sa première convocation est survenue en tant que membre inutilisé de l’équipe lors du double match de septembre contre l’Italie et l’Allemagne.

Le 17 novembre, la FA a publiquement confirmé que Toney avait été accusé de 232 infractions. La Coupe du monde a débuté au Qatar le 20 novembre et le 22 décembre, trois jours après la finale au cours de laquelle l’Argentine a battu la France, la FA a accusé Toney de 30 autres manquements.

Ivan Toney a raté une place à la Coupe du monde avec l’Angleterre malgré une campagne impressionnante à Brentford. Photo de Craig Mercer/MB Media/Getty Images

ESPN a rapporté le 2 mars que Toney avait admis avoir enfreint les règles avant de comparaître devant un comité disciplinaire. En mai, il a été banni par une commission indépendante pendant huit mois, condamné à une amende de 50 000 £ et ne peut s’entraîner avec ses coéquipiers du club qu’en septembre.

Le directeur général de la FA, Mark Bullingham, a déclaré que Toney avait été exclu de l’équipe de Southgate uniquement pour des « terrains de football », mais l’attaquant a contesté cette hypothèse en parlant de son interdiction pour la première fois sur podcast « le journal d’un PDG ».

« Je ne suis pas trop au courant de tout ça mais j’ai l’impression que c’était un peu une coïncidence quand ils ont décidé de tout sortir et ensuite de devoir subir la punition à la fin de la saison, si longtemps après, « , a déclaré Toney.

« J’ai l’impression que oui, je suis banni maintenant, mais la plus grande punition pour moi a été de ne pas jouer à la Coupe du monde. Je me sentais plus blessé et déprimé à cette époque. J’avais l’impression que quelqu’un voulait me faire arrêter à ce moment-là. moi de jouer pour l’Angleterre. Dans ma tête, c’est comme ça que je le voyais à l’époque.

« Ils veulent me punir pour cela – manquer l’Angleterre, la Coupe du monde, c’est le rêve de tout le monde de jouer à la Coupe du monde – et ensuite plus tard, m’interdire également. C’était comme un double coup .

« Si vous voulez m’empêcher d’aller à la Coupe du monde, faites-le sur-le-champ et gérez toute la situation plutôt que de rater la Coupe du monde, puis laissez-moi jouer le reste de la saison, puis bannissez-moi après la saison… ça ne tient pas dans ma tête pour être juste. »

Lorsqu’on lui a demandé si le moment où ses accusations avaient été rendues publiques avait été conçu pour l’empêcher de jouer pour l’Angleterre, Toney a répondu: « Je suppose que oui et pour en faire une histoire plus grande. Personnellement, de toute façon, je ne sais pas si c’est vrai. Je ‘ Je ne sais pas ce qu’il y a dans les coulisses. Mais j’ai l’impression que si vous avez quelqu’un qui va à la Coupe du monde et qui est censé parier, alors c’est une plus grande histoire.

La FA a refusé de commenter lorsqu’elle a été contactée par ESPN, mais des sources ont fermement rejeté toute suggestion que Toney ait été empêché d’être nommé dans l’équipe anglaise de la Coupe du monde.

Des sources ont ajouté que le calendrier de l’affaire avait été décidé par des arbitres indépendants – et non par la FA – après consultation de toutes les parties.

Toney a également fait ses débuts en Angleterre en mars – une victoire 2-0 à domicile contre l’Ukraine – alors qu’il faisait l’objet d’une enquête.

Des documents publiés parallèlement à son interdiction de huit mois ont montré qu’une interdiction de 15 mois aurait été imposée si Toney n’avait pas plaidé coupable. Une autre clémence est venue du psychiatre, le Dr Philip Hopley, qui a déterminé qu’il avait une « dépendance au jeu diagnostiquée ».

Toney, qui a affirmé avoir été refoulé par des restaurants et des assureurs automobiles après l’éclatement du scandale, a ajouté qu’il ne jouait plus.

« Non [I don’t gamble now], il a dit. « Je pense que c’était un peu aux yeux du public si j’allais dans ces endroits. C’est plus l’embarras de » continue-t-il toujours?

« Alors je ne me permettrais pas. Vous regardez en arrière et prenez du recul, regardez l’argent que vous avez perdu et ce qu’il aurait pu continuer. Surtout maintenant, avoir des gens à subvenir aux besoins. Cela pourrait aller ici ou simplement mieux gérer l’argent , [that’s] comment je regarde les choses. Je peux le voir comme étant naïf. »

« Il y a des paris là-dedans que je ne me souviens pas avoir faits. Les paris sur mon équipe à perdre quand je ne joue pas, la majorité d’entre eux étaient dans les paris que personnellement je pense que je n’ai pas fait, mais j’ai quand même en a pris la responsabilité afin que tout le processus puisse être éclairci. »

Toney a également laissé entendre qu’il serait prêt à quitter Brentford si un poids lourd de Premier League faisait au club une offre appropriée.

« Tout le monde veut jouer au sommet de l’arbre », a-t-il ajouté. « Ce n’est pas que Brentford ne soit pas là, mais tout le monde veut jouer pour ces grands clubs et concourir pour des trophées.

« Si une chance se présentait, je serais idiot de ne pas l’examiner. Le manager sait que je veux jouer au plus haut niveau possible et chaque fois que ce moment viendra, qu’il en soit ainsi. Mon temps à Brentford a probablement été le meilleur de ma carrière.

« Le prochain club où j’irai sera le bon club. Je suis fan de Liverpool toute ma vie. J’ai aimé Arsenal depuis jeune, comment ils jouent et à quel point leurs fans sont passionnés. Mais je suis un garçon de Liverpool, fan de Liverpool à coeur… j’ai aimé [Dimitar] Berbatov. J’ai aussi beaucoup aimé regarder United quand Berbatov était là. »