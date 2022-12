Ivan Timofeev : Que signifie le « plafonnement des prix du pétrole » de l’Occident pour la Russie et comment Moscou réagira-t-il ?

Après des mois d’allers-retours, le programme commence enfin alors que des questions subsistent sur son fonctionnement dans la pratique

Lundi est le jour J pour la tentative de l’Occident de plafonner les prix des exportations de pétrole russe. En renforçant la pression sur Moscou, les États-Unis et leurs alliés utiliseront leur expérience considérable des restrictions contre l’Iran. Téhéran continue de survivre sous les sanctions, bien qu’il ait subi des pertes. Il ne fait aucun doute que la Russie conservera également des moyens efficaces pour fournir son pétrole aux marchés étrangers. Cependant, comme dans le cas de l’Iran, les sanctions augmenteront le coût de ces exportations.

Un seuil de prix pour le pétrole russe était en discussion depuis plusieurs mois. L’idée a été annoncée début septembre dans une déclaration des ministres des Finances du G7. Son essence était d’interdire le transport du pétrole et des produits pétroliers russes par voie maritime lorsque le prix du contrat dépasse un niveau de prix prédéterminé. Outre le transport, il existe des services connexes, tels que des services d’assurance, de financement et de courtage. Une « coalition de seuil de prix » a été formée, qui, avec les membres du G7, comprenait l’Australie et les États membres de l’UE.

Washington, Londres et Bruxelles ont déjà développé des mécanismes juridiques pour les nouvelles restrictions. Lundi, ils entrent en vigueur et, en février, ils devraient être appliqués aux produits pétroliers. Les initiateurs des sanctions s’attendent à des tentatives pour les contourner et ont tenté de combler à l’avance d’éventuelles échappatoires. À quel type de solutions de contournement les pays occidentaux s’attendent-ils et quelles sont les chances qu’ils soient en mesure d’imposer un plafonnement des prix aux autres États ?

Le seuil de prix du pétrole est un type de sanction relativement nouveau et atypique. Le type d’embargo le plus courant consiste en des restrictions sur les exportations et les importations, ainsi qu’en des sanctions de blocage. Cette dernière implique l’interdiction de toute transaction financière avec des personnes ou des organisations désignées comme personne bloquée. L’industrie pétrolière russe a déjà été confrontée à un large éventail de restrictions à l’exportation et à l’importation. Les États-Unis, l’UE, le Royaume-Uni et un certain nombre d’autres pays ont introduit ou introduisent progressivement des interdictions d’approvisionnement en pétrole et en produits pétroliers en provenance de Russie. Ils ont largement bloqué l’approvisionnement en équipements du secteur de l’énergie domestique. Même avant le conflit en Ukraine, un certain nombre de grandes compagnies pétrolières russes étaient soumises à des restrictions sectorielles sous la forme d’une interdiction des prêts à long terme et d’un blocage des livraisons pour des projets individuels. Il s’est avéré plus difficile d’imposer ce dernier type. Un certain nombre de cadres supérieurs et d’actionnaires importants d’actifs pétroliers russes ont été inclus dans les listes de personnes bloquées. Cependant, l’Occident n’a pas osé clôturer les entreprises elles-mêmes – la Russie est un trop grand fournisseur de pétrole sur le marché mondial. Interdire les transactions financières des fournisseurs russes entraînerait une panique sur le marché et une hausse astronomique des prix. Ainsi, ce sont les dommages collatéraux qui ont été la seule chose qui a empêché l’Occident de bloquer les compagnies pétrolières russes.

Un plafonnement des prix a été proposé comme mesure plus souple. Les États-Unis et leurs partenaires parient sur le fait que les entreprises occidentales contrôlent des volumes importants de transport et d’assurance. Ils misent également sur la domination du dollar américain sur les marchés financiers mondiaux. Les producteurs russes sont poussés vers une situation dans laquelle ils devront soit vendre du pétrole dans le seuil de prix, soit il ne sera tout simplement pas livré. De plus, ces marchandises ne seront pas assurées et les transactions financières impliquant les banques de la «coalition seuil» deviendront impossibles. Moscou a déjà menacé d’arrêter les livraisons aux pays qui iront de l’avant et mettront en œuvre les décisions de la “coalition”. Mais ces pays ont de toute façon largement abandonné le pétrole russe. L’Inde, la Chine et d’autres États amis pourraient ne pas participer, mais les transporteurs occidentaux ne leur livreront pas de brut russe.

Les initiateurs des sanctions s’attendent à ce qu’un certain nombre de stratagèmes soient tentés pour contourner les nouvelles mesures. Le premier est le respect formel du seuil de prix, mais des manipulations avec le prix du transport ou d’autres services connexes. Le Trésor américain avertit à l’avance les transporteurs, les assureurs, les banquiers et les autres acteurs du marché que des tarifs commercialement déraisonnables seront considérés comme un signe que le régime de plafonnement des prix est violé. La notion de justification commerciale n’a pas été divulguée, mais le signal a été envoyé.

Une autre option de contournement possible est la déformation de la documentation, qui peut avoir lieu à la fois du côté du fournisseur et être le résultat d’une collusion entre le fournisseur et le transporteur. Dans ce cas, les transporteurs sont tenus de conserver tous les documents des transactions pendant cinq ans, et les fournisseurs d’assurance et d’autres services doivent avoir une clause dans les contrats selon laquelle le pétrole transporté est inférieur au seuil de prix. Ces archives elles-mêmes ne garantissent pas contre la violation, mais cela permet à un régulateur suspect de vérifier rapidement l’historique des transactions. Les entreprises peuvent s’en tirer relativement légèrement pour des violations involontaires, mais le contournement délibéré est passible de poursuites pénales. Une autre solution consiste à mélanger de l’huile russe avec de l’huile d’origine différente. Jusqu’à présent, des critères clairs pour de telles proportions n’ont pas été définis, bien que le Trésor américain appelle à la prudence dans de telles transactions. Pour déterminer ce paramètre, l’UE peut tenir compte des clarifications de la Commission européenne sur les mélanges soumis à des restrictions à l’importation.

L’expérience des pratiques d’application de la loi aux États-Unis montre qu’il y aura des violations du régime des sanctions, et les régulateurs américains ont développé des mécanismes pour les détecter. L’UE et le Royaume-Uni ont moins d’expérience, bien que cela n’exclue pas que les contrevenants soient activement poursuivis. Cependant, les méthodes de contournement indiquées semblent toujours être une forme de « commerce de singe » qui ne résoudra pas systématiquement le problème pour la Russie. A Moscou, des mesures beaucoup plus ambitieuses peuvent être développées.

La mesure la plus évidente consiste à constituer la propre flotte de pétroliers de la Russie. Des rapports sur de telles mesures ont été publiés dans les médias internationaux, bien qu’il soit difficile de faire des estimations fiables. De plus, les États-Unis, l’UE et d’autres collaborateurs ont encore les moyens de contrer cela. Ils peuvent simplement ajouter des pétroliers russes aux listes des navires bloqués. Cela entraverait considérablement leur capacité à être desservis dans des ports étrangers. Les sanctions et amendes américaines secondaires sont redoutées même dans les pays amis. Les mesures secondaires américaines utilisées contre le pétrolier chinois COSCO et certaines autres sociétés pour le transport présumé de pétrole iranien en 2019 peuvent servir d’avertissement. L’UE a également prévu un mécanisme pour punir les navires transportant du pétrole russe au-dessus du prix plafond. Les navires qui enfreignent le mécanisme se verront refuser des services financiers, d’assurance et autres dans la juridiction de l’UE. Le libellé du paragraphe 7 de l’article 3quinquies du Règlement n° 833/2014 du Conseil de l’UE donne à penser que la mesure concerne tout navire, quel que soit son pays d’origine.

Des problèmes similaires peuvent également survenir lorsqu’une compagnie d’assurance russe est créée pour desservir des expéditions de pétrole en vrac, ou si une compagnie d’un pays ami est impliquée. Ici, les États-Unis et leurs alliés ont également entre les mains l’instrument des sanctions secondaires. Il en va de même pour les transactions financières. Les opérations dans les monnaies des États initiateurs seront bloquées. Là encore, la question des règlements en monnaies nationales se pose. La grande question est de savoir si les banques des pays amis courront le risque des mêmes sanctions secondaires pour les transactions dépassant le seuil de prix. Les mécanismes juridiques de ces sanctions n’ont pas encore été précisés. Cependant, ils peuvent apparaître à tout moment, ou les pays initiateurs, principalement les États-Unis, peuvent fournir une explication sur la manière dont les normes existantes peuvent être appliquées au seuil de prix. Cela s’est produit récemment avec des explications sur les sanctions possibles pour l’utilisation du système de paiement Mir dans l’intérêt des personnes bloquées.

L’essentiel est que la « coalition seuil » n’ait pas à rechercher l’entrée de plus de pays dans ses rangs. Il suffit de menacer les autres de sanctions secondaires ou de mesures coercitives en cas de violation, ou simplement de bloquer les services d’assurance ou les transactions financières passant par les compagnies d’assurance et les banques occidentales en violation des normes prescrites.

