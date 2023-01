Ivan Timofeev : pourquoi les nouvelles sanctions anti-russes de l’Occident changent la donne

La création de mécanismes de confiscation des biens russes aura des conséquences à long terme tant pour l’Occident que pour le monde entier

Depuis le début de l’offensive militaire russe en Ukraine, les pays occidentaux ont gelé les avoirs des structures étatiques et privées russes sous le nom de “blocage des sanctions”. Ils ont également discuté de la possibilité de les saisir et d’en transférer le produit à l’Ukraine. À l’heure actuelle, le seul pays doté du mécanisme juridique nécessaire à cette fin est le Canada. Ce qui en fera le premier pays au monde à mettre pratiquement en œuvre la procédure.

Comment fonctionne ce système ? À quoi ressemble la première tentative de sa mise en œuvre, et quelles sont les conséquences qui peuvent en découler ?

Techniques interdites et qui les utilise

Dans les pays qui imposent des sanctions financières, la perte de contrôle sur les actifs s’est généralisée. Les sanctions de blocage ont été fréquemment utilisées par les autorités américaines au cours des dernières décennies. L’UE, la Suisse, le Canada, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Japon et quelques autres ont également adopté cette pratique. La Russie et la Chine ont le pouvoir d’imposer des sanctions, mais Moscou et Pékin l’utilisent rarement. Pour l’Occident, cependant, cette forme de guerre économique est devenue une pratique courante.

Outre l’interdiction des transactions financières avec les personnes physiques et morales inscrites sur la liste des personnes bloquées, les sanctions impliquent également le gel de leurs avoirs dans la juridiction des pays initiateurs. Cela signifie qu’une personne ou une organisation faisant l’objet de sanctions de blocage ne peut plus utiliser ses comptes bancaires, ses biens immobiliers et autres actifs. Depuis février 2022, les pays occidentaux ont imposé de telles sanctions à plus de 1 500 individus et organisations russes. Compte tenu des structures subsidiaires, le nombre est encore plus important. Les actifs gelés sont énormes et comprennent 300 milliards de dollars en réserves d’or et de devises. Et c’est sans compter 30 milliards de dollars d’actifs russes bloqués par les pays du G7. Pourtant, le gel des avoirs n’est pas la même chose que la saisie des avoirs. Dans le premier cas, la personne en question n’est pas en mesure de disposer de ses biens, mais formellement, c’est toujours sa propriété. À un moment donné, les sanctions peuvent être levées et la personne peut retrouver l’accès à sa propriété. Même après des années de restrictions, il reste une chance de récupérer les actifs.

Certains responsables occidentaux se sont prononcés en faveur de la saisie des avoirs gelés et de leur remise à l’Ukraine. Les mécanismes de confiscation existent depuis longtemps. Par exemple, des biens peuvent être confisqués conformément à une décision de justice dans le cadre de la poursuite pénale des contrevenants à la loi sur les sanctions. Cependant, cette procédure n’est guère applicable pour la saisie massive de biens. Les sanctions de blocage sont une mesure politique et n’exigent pas la même preuve de culpabilité qu’un procès pénal suppose. En d’autres termes, des centaines de responsables et d’entrepreneurs russes ont été inscrits sur des listes en raison de leur soutien à l’opération militaire spéciale, mais n’ont commis aucune infraction pénale méritant la confiscation des avoirs. Les sanctions ont incité une recherche de crimes comme le blanchiment d’argent ou d’autres opérations illégales. Mais les fonds ainsi collectés ne seraient qu’une bagatelle par rapport au volume des avoirs gelés. Pour saisir et transférer les avoirs gelés, un autre plan est nécessaire.

Expérience canadienne unique

Le Canada est le premier pays à mettre en œuvre légalement le mécanisme de confiscation. La révision de 2022 de la Loi sur les mesures économiques spéciales donne aux autorités canadiennes le pouvoir de saisir des biens situés dans le pays qui appartiennent à un État étranger, à toute personne ou entité dans cet État, ainsi qu’à un ressortissant de cet État étranger qui ne résider au Canada. De telles mesures peuvent être appliquées si « une violation grave de la paix et de la sécurité internationales s’est produite et a entraîné ou est susceptible d’entraîner une crise internationale grave ». La décision finale est prise par un juge après réception d’une requête correspondante d’un représentant compétent des autorités exécutives. Suite à cela, la loi stipule que les autorités, à leur discrétion, peuvent décider de transférer le produit des biens confisqués en faveur d’un État étranger affecté par une grave violation de la paix et de la sécurité internationales, en vue du rétablissement de la paix et de la sécurité internationales. , et d’indemniser les victimes d’atteintes graves à la paix et à la sécurité internationales, de violations flagrantes des droits de l’homme ou d’actes de corruption.

Les actifs canadiens de la société Granite Capital Holding Ltd. du magnat Roman Abramovich seront les premiers à être la proie de la nouvelle loi. Selon un communiqué des autorités canadiennes, il est évalué à 26 millions de dollars. Roman Abramovich est déjà sur la liste des personnes bloquées du Canada, ce qui signifie que ses avoirs sont gelés et que toute transaction avec lui est interdite. Les avoirs de l’homme d’affaires russe vont maintenant être saisis et probablement transférés vers les besoins de l’Ukraine. La valeur est relativement petite, mais elle peut être utilisée pour mettre le mécanisme en mouvement. Les prochaines étapes pourraient être beaucoup plus importantes.

D’autres pays suivront probablement l’exemple du Canada. Les États-Unis ont parlé de mettre en œuvre une loi similaire en avril 2022, mais rien n’a été fait au niveau législatif jusqu’à présent. Dans l’UE, la procédure n’a pas non plus été légalisée, bien que l’article 15 du règlement 269/2014 oblige les États membres à élaborer des règles sur la saisie des avoirs obtenus à la suite de violations du régime de sanctions. La notion de « violations » est sujette à une interprétation large. Par exemple, l’article 9 du règlement oblige les personnes russes bloquées à rendre compte de leurs avoirs aux autorités de l’UE dans un délai de 6 semaines. Une violation de cette exigence peut être considérée comme un contournement des règles de sanction.

Quelles conclusions peut-on en tirer ?

À l’heure actuelle, on peut noter plusieurs conséquences de l’initiative des autorités canadiennes.

Premièrement, il est évident que les risques de confiscation existent et qu’ils ne sont pas en sommeil. La situation actuelle est un signal d’alarme pour les particuliers et les entreprises russes qui n’ont pas encore été sanctionnés mais qui possèdent des actifs dans les pays occidentaux. Ils doivent comprendre que leurs biens peuvent être saisis, pas seulement gelés. Ce risque sera sûrement pris en compte par les investisseurs étrangers et les propriétaires fonciers dans ces pays qui risquent de devenir la cible de sanctions occidentales à l’avenir. Cela inclut les ressortissants de Chine, d’Arabie saoudite, de Turquie et d’autres États. Bien qu’il soit peu probable qu’il provoque un exode massif des citoyens de ces pays et de leurs biens du Canada et d’autres États occidentaux, le signal d’avertissement sera entendu.

Deuxièmement, la Russie est susceptible de prendre des mesures de rétorsion. Les entreprises occidentales retirent rapidement leurs actifs de Russie. Les entreprises canadiennes n’étaient pas largement représentées en Russie même avant l’an dernier. Cependant, si la pratique de la confiscation se généralise en Occident, la Russie pourrait également saisir les entreprises occidentales restantes sur son territoire. Jusqu’à présent, Moscou s’est montré prudent quant au gel des biens étrangers. Alors que les États-Unis, l’UE et d’autres pays occidentaux ont activement bloqué les personnes russes et leurs avoirs, Moscou a principalement répondu par des sanctions en matière de visa. Cependant, si la saisie des actifs russes se poursuit, cela pourrait mettre à rude épreuve la patience du Kremlin et l’amener à riposter.

Enfin, la pratique de la confiscation modifie le concept même des sanctions occidentales. Cette dernière implique que le « changement de comportement » d’un individu sanctionné entraînera la levée des sanctions et la récupération des avoirs. La pratique du gel des avoirs correspondait à ce concept. Cependant, l’idée de confiscation le nie complètement. A partir d’aujourd’hui, les sanctions deviennent un mécanisme purement destructeur.