Ivan Timofeev : la Chine se prépare à se mettre à l’abri des inévitables sanctions américaines

La détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine est une tendance de longue date. Les contradictions sur des questions spécifiques (par exemple les droits de l’homme) étaient même évidentes lors de l’essor des échanges commerciaux entre les deux pays dans les années 1990 et 2000. Sous la présidence de Barack Obama, ils ont commencé à s’assombrir progressivement au milieu du pivotement américain vers l’Asie, des tensions en mer de Chine méridionale et d’incidents isolés dans la sphère numérique. Donald Trump a adopté une ligne encore plus dure à l’égard de Pékin, en exprimant explicitement l’intégralité de sa liste de griefs.

Le secteur de haute technologie est devenu le front critique dans l’endiguement de la Chine. La politique générale de Washington restreint l’accès des entreprises chinoises aux technologies des États-Unis et de leurs alliés. Une telle technologie peut être utilisée pour des tâches à double usage et pour la modernisation ultérieure du pays dans les secteurs militaire et civil. Le président Joe Biden poursuit sur cette voie, indiquant qu’il n’existe pas de désaccord bipartisan critique sur la question des relations avec la Chine.

Un nouveau décret du président américain a déclaré l’état d’urgence nationale car certains pays utilisent l’accès à la technologie civile américaine pour développer leur complexe militaro-industriel. L’annexe à l’ordonnance nomme la Chine et les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao. Le concept même d’état d’urgence a ses propres particularités. Aux États-Unis, plus de quatre douzaines de proclamations d’urgence sont simultanément en vigueur sur diverses questions de politique étrangère. Le président les invoque en vertu de la loi sur les dispositions d’urgence de 1977 (IEEPA), qui lui permet d’utiliser des sanctions économiques pour contrer les menaces existantes. En d’autres termes, l’état d’urgence est déclaré sur une question particulière et constitue la base de l’exercice de pouvoirs spécifiques.

Le décret introduit au moins deux innovations :

Premièrement, l’administration, représentée par le Département d’État et le Département du Commerce, doit établir une liste des personnes étrangères qui sont des personnes physiques ou morales d’un pays particulier, c’est-à-dire un pays préoccupant. Dans ce cas-ci, la Chine. Ces personnes doivent être liées d’une manière ou d’une autre aux transactions de haute technologie mentionnées dans le décret. En d’autres termes, une autre liste susceptible d’inclure de grandes entreprises technologiques et industrielles chinoises et éventuellement leurs dirigeants ou salariés individuels est en cours d’élaboration.

Deuxièmely, les citoyens américains devront déclarer certaines transactions avec ces personnes aux autorités. De plus, un certain nombre d’autres transactions seront interdites. Cette liste devra être déterminée par l’administration et revue périodiquement.

Le nouveau mécanisme juridique donne à la Maison Blanche une grande latitude pour restreindre l’accès des entreprises chinoises à la coopération avec les entreprises américaines de haute technologie. La flexibilité du mécanisme sera déterminée par la capacité de réviser les catégories de transactions, de technologies et de personnes étrangères soumises à des restrictions. En tant que tel, le mécanisme sera probablement plus étendu que les réglementations existantes.

Les restrictions comprennent une interdiction faite aux ressortissants américains d’acheter ou de vendre des titres de «Les sociétés militaires chinoises,» imposé par Trump en novembre 2020. Biden l’a légèrement modifié mais sans changements significatifs. L’annexe nomme les principales entreprises chinoises des secteurs des télécommunications, de la construction aéronautique, de l’électronique, etc. Plus tôt encore, en mai 2019, Trump avait imposé l’état d’urgence en raison des menaces pesant sur le secteur américain des télécommunications (décret exécutif 13873). Huawei et plusieurs de ses filiales ont été inscrites sur la liste des entités du ministère américain du Commerce – il leur a été interdit d’accéder à une gamme de produits électroniques, y compris ceux fabriqués en dehors des États-Unis à l’aide de la technologie américaine. En outre, plusieurs entreprises chinoises ont été inscrites sur la liste des utilisateurs finaux militaires (MEU-List). Il est interdit à ces sociétés de fournir certains produits figurant sur la liste de contrôle du commerce du ministère américain du Commerce. Le contexte négatif de ces restrictions réside dans les mécanismes juridiques distincts permettant de sanctionner les Chinois concernant la situation à Hong Kong et dans la région autonome ouïgoure du Xinjiang (XUAR). En outre, les membres du Congrès proposent régulièrement des sanctions contre la Chine pour diverses raisons, allant de la question bien connue des droits de l’homme aux sanctions en cas d’éventuelle coopération avec la Russie. Aucun de ces projets de loi n’a été adopté sous la présidence de Biden, mais cela n’exclut pas la possibilité que certains soient adoptés.

Cependant, l’intensité des embargos américains contre la Chine n’est pas comparable au volume des restrictions contre la Russie. Par exemple, le nombre de Chinois soumis aux sanctions financières américaines se compte par dizaines, tandis que le nombre de Russes dépasse déjà les 1 700. Et cela n’inclut pas ceux qui sont soumis à la « règle des 50 pour cent », qui étend les sanctions de blocage aux filiales et aux entités contrôlées. Il en va de même pour les contrôles à l’exportation. Les restrictions imposées à Huawei, la création d’une liste d’entreprises militaires chinoises et l’ajout d’entreprises chinoises à la liste des utilisateurs finaux militaires créent une résonance informationnelle. Mais comparées aux restrictions imposées à la Russie, les sanctions contre la Chine restent négligeables. Presque tous les biens à double usage, des centaines d’articles industriels et « produits de luxe » sont interdits de Russie. Ces derniers comprennent les appareils électroniques et électroménagers grand public. Des restrictions à grande échelle sur les importations russes et des sanctions sur les transports complètent le tableau. En outre, les États-Unis ont réussi à constituer une vaste coalition d’alliés sanctionnés contre la Russie, alors qu’il est bien plus difficile de constituer un tel bloc contre la Chine.

Cependant, rien ne garantit que Pékin ne sera pas confronté à un scénario similaire à l’avenir. En 2016, les sanctions contre la Chine semblaient un scénario improbable. Cependant, la situation au début des années 2020 est très différente de celle d’alors. Les États-Unis et la Chine assument l’irréversibilité de leur confrontation mais retardent son escalade pour leurs propres raisons. Cela ne veut pas dire que les relations ne se briseront pas tôt ou tard. Il est difficile de prédire le moment et l’ampleur d’un tel effondrement, tout comme il était difficile de prédire la crise des relations entre la Russie et l’Occident. Pour l’instant, on assiste à une accumulation progressive de mesures restrictives, notamment le nouveau décret de Biden. Cela donne à Pékin le temps de se préparer au pire des cas.