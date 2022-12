Ivan Rakitic offre un mois de vacances à Romelu Lukaku après avoir échoué à marquer contre la Croatie

Comme si les choses ne pouvaient pas empirer pour Romelu Lukaku, l’ancien milieu de terrain croate Ivan Rakitic a maintenant pesé pour ridiculiser l’attaquant belge pour sa performance à la Coupe du monde 2022.

Lukaku a raté une foule d’occasions dorées contre la Croatie lors du dernier match du groupe F de la Coupe du monde 2022, le match se terminant 0-0. La Belgique devait battre la Croatie pour se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi, mais leur match nul a confirmé l’élimination de la nation.

Par conséquent, Lukaku avait besoin d’être réconforté par l’entraîneur adjoint Thierry Henry, clairement dépassé par la sortie du tournoi si tôt et déçu d’avoir manqué des occasions nettes.

Cette tristesse s’est rapidement transformée en colère, cependant, le joueur de 29 ans procédant ensuite à la perforation du verre de la pirogue belge.

La Croatie s’est qualifiée pour les huitièmes de finale aux dépens de la Belgique à la suite du match nul, et l’ancien milieu de terrain Ivan Rakitic s’est rendu sur Instagram pour partager sa joie.

« Allons-y Lukaku ! » il a dit. “Nous devons lui payer un mois de vacances à Split. Allons-y.”

Rakitic remercie Lukaku 😂😂 pic.twitter.com/UhdT2gNwyu1 décembre 2022 Voir plus

Rakitic, qui a pris sa retraite du football international en 2020 après avoir joué 106 fois pour la Croatie et les avoir emmenés en finale de la Coupe du monde en 2018, a ensuite envoyé un baiser à la caméra à la fin de la vidéo – clairement extatique que Lukaku n’ait pas réussi à marquer. dans le jeu.

Ivan Perisic a joué pour la Croatie contre la Belgique et avait un point de vue légèrement différent de Rakitic. En effet, Perisic et Lukaku ont joué ensemble à l’Inter Milan, et il s’attend à ce que l’attaquant rebondisse.

“J’étais avec lui pendant deux ou trois minutes après le match”, a-t-il déclaré FIFA+ (s’ouvre dans un nouvel onglet). “C’est le football, une fois que vous marquez, une autre fois vous manquez. C’est un joueur très fort. Maintenant, j’espère qu’il pourra gagner autant de trophées que possible avec le maillot de l’Inter.

« Pour nous, le plus important était de passer le groupe. Nous avons joué un bon match, tout comme eux. Mais je pense que, compte tenu des trois matchs, nous méritions d’aller de l’avant dans cette Coupe du monde.