Ivan Rakitic admet que la motivation pour réussir ses sept premiers mois à Séville n’a rien à voir avec le football

Ivan Rakitic a rejoint Séville pour son premier passage au club en janvier 2011 à l’âge de 22 ans, cherchant à se battre pour sa place dans le onze de départ sous la direction de Gregorio Manzano et plus tard de son remplaçant Marcelino.

Alors qu’il remportera plus tard la Ligue Europa avec Séville en 2013/14, devenant l’un des joueurs les plus remarquables de la Liga et décrochant un transfert estival à Barcelone, Rakitic admet que la véritable motivation pour réussir ses sept premiers mois en Espagne était pour convaincre sa future épouse de sortir avec lui.

« C’est vrai, et c’est encore vrai aujourd’hui », a déclaré Rakitic. QuatreQuatreDeux quand il nous a parlé récemment. « Je l’ai rencontrée lors de mon premier jour à Séville – je voulais juste aller au bar pour prendre un verre avec mon frère, et elle y travaillait.

Rakitic a rencontré sa femme à Séville et a déménagé avec elle à Barcelone en 2014 (Crédit image : Getty Images)

« Différents clubs m’appelaient pour me dire ‘Ne signe pas pour Séville’ et voulaient que je parte dans d’autres pays, mais j’ai dit à mon frère que j’avais déjà donné ma parole au président de Séville. J’ai dit : ‘Demain matin, Je dois signer. Je resterai ici et j’épouserai cette fille.

« Pour pouvoir lui parler, je revenais tout le temps dans ce bar, pour commander encore et encore le même café ! Tout était vraiment spécial dès le premier jour : la voir, la rencontrer et enfin, après sept mois, pour être avec elle.

Rakitic a remporté la Ligue Europa pour la deuxième fois lors de son deuxième passage au club (Crédit image : Getty Images)

« Plus tard, je l’ai épousée et aujourd’hui, nous sommes ensemble depuis près de 12 ans », ajoute-t-il. « Nous avons deux filles. L’anniversaire de ma fille est aujourd’hui, elle a 10 ans. Tout cela est comme une histoire hollywoodienne pour moi de dire à Brad Pitt ou à George Clooney : ‘Veux-tu faire un nouveau film ?’ Séville a fait beaucoup pour ma carrière professionnelle, mais aussi pour ma vie privée. »

En effet, neuf ans après avoir remporté pour la première fois la Ligue Europa avec Séville, Rakitic a soulevé le même trophée la saison dernière, lors de son deuxième passage au club. Entre-temps, il a remporté d’innombrables trophées à Barcelone, mais l’amour qu’il porte à la ville et au club andalous est évident.

