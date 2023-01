Ivan Provorov a refusé de participer à la soirée Flyers’ Pride

La LNH affirme que les joueurs sont libres de décider quelles initiatives de leur équipe ils soutiennent.

La déclaration de la ligue survient un jour après que le défenseur des Flyers de Philadelphie Ivan Provorov a refusé de participer à la Pride Night de son équipe. Provorov ne s’est pas échauffé avec ses coéquipiers avant le match de Philadelphie contre les Ducks d’Anaheim en raison de ses croyances orthodoxes russes.

“Le hockey est pour tout le monde est l’initiative parapluie dans le cadre de laquelle la ligue encourage les clubs à célébrer la diversité qui existe dans leurs marchés respectifs et à travailler pour créer des environnements plus accueillants et inclusifs pour tous les fans”, lit-on dans le communiqué de la LNH. “Les clubs décident qui célébrer, quand et comment – avec les conseils et le soutien de la ligue.

“Les joueurs sont libres de décider quelles initiatives soutenir, et nous continuons à encourager leurs voix et leurs points de vue sur les questions sociales et culturelles.”

Les Flyers portaient des maillots sur le thème de la fierté et utilisaient des bâtons enveloppés de ruban arc-en-ciel lors de leurs activités d’avant-match. Les bâtons et les maillots sont vendus aux enchères par Flyers Charities, les bénéfices étant reversés à leurs efforts pour développer le jeu dans diverses communautés.

Provorov, 26 ans, a joué près de 23 minutes lors de la victoire 5-2 de Philadelphie sur Anaheim.

“Je respecte les choix de chacun”, a déclaré Provorov après le match. “Mon choix est de rester fidèle à moi-même et à ma religion. C’est tout ce que je vais dire.”

Provorov a refusé de répondre aux questions de suivi sur sa décision.

L’entraîneur des Flyers, John Tortorella, a déclaré que Provorov “était fidèle à lui-même et à sa religion”.

“C’est une chose que je respecte chez Provy, il est toujours fidèle à lui-même”, a déclaré Tortorella.

Le patriarche orthodoxe russe Kirill, chef du groupe religieux dominant de Russie, a envoyé un signal fort en mars dernier justifiant l’invasion de l’Ukraine par son pays – décrivant le conflit comme faisant partie d’une lutte contre le péché et la pression des étrangers libéraux pour organiser des “défilés gays” comme prix d’admission dans leurs rangs.

L’Association des joueurs de la LNH n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de La Presse canadienne.



— Avec des fichiers de l’Associated Press.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 18 janvier 2023.