Ivan Perisic prêt pour une destination surprenante après la fin de l’accord avec les Spurs

Avant de rejoindre les Spurs l’été dernier, Ivan Perisic a quitté l’équipe italienne de l’Inter pour un contrat d’agent libre. Une prolongation de contrat était sur la table pour le Croate des Nerazzurri. Malgré l’opportunité, il a choisi de relever un nouveau défi en Premier League.

L’expérience du joueur de 34 ans en Angleterre ne s’est cependant pas déroulée aussi bien qu’il l’avait espéré. Malgré son âge, le président de Tottenham, Daniel Levy, a accepté de le signer à la demande d’Antonio Conte. Cependant, le coach italien n’entraînant plus les Spurs, l’avenir de Perisic au club est incertain.

Après Harry Kane, Tanguy Ndombele et Son Heung-min, l’ailier vétéran est le quatrième joueur le mieux payé de l’équipe, selon Spotrac. Parce qu’il a signé avec l’équipe du nord de Londres l’année dernière sur un transfert gratuit, le Croate était dans son droit de demander une offre aussi généreuse. Pour la hiérarchie du club, c’est maintenant devenu un problème.

Spurs et Perisic devraient s’entendre pour mettre fin à l’accord

Les Spurs ne participeront à aucun tournoi de l’UEFA la saison prochaine. Compte tenu des circonstances, il est prudent de supposer que l’international croate ne reviendra pas à Londres après cet été.

Dernièrement, il a été affirmé que Hotspur et Ivan Perisic étaient en pourparlers de résiliation de contrat. La rumeur suggère que les Spurs sont prêts à déchirer son contrat et à le laisser marcher gratuitement car ils préféreraient ne pas payer ses gains cet été.

Le joueur croate va retourner dans son pays natal

Bien que la Turquie ait manifesté son intérêt, le journaliste italien Gianluca Di Marzio a annoncé que le joueur reviendrait en Croatie pour terminer sa carrière avec Hajduk Split.

Né à Split, Perisic a passé six ans à l’académie des jeunes de la puissance croate. Ensuite, il a déménagé en France avec Sochaux et a finalement fait ses débuts seniors avec l’équipe belge de Bruges. Après une longue et fructueuse carrière, Di Marzio affirme qu’il envisage de prendre sa retraite à Split pour se rapprocher de sa famille.

PHOTO : IMAGO / PPAUK