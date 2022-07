Ivan Kaliuzhnyi , un milieu de terrain ukrainien acquis par le Kerala Blasters FC en prêt

Le Kerala Blasters FC a conclu un accord de prêt avec le milieu de terrain ukrainien Ivan Kaliuzhnyi qui rejoint le club en provenance du FK Oleksandriya avant la prochaine saison de Super League indienne (ISL), a annoncé le club mardi.

Le milieu de terrain de 24 ans a commencé sa carrière de jeune avec l’équipe ukrainienne Metalist Kharkiv. Il a ensuite rejoint les géants ukrainiens du Dynamo Kyiv et les a représentés en UEFA Youth League.

Sa carrière senior a commencé par un prêt chez Metalist 1925 Kharkiv, pour qui il a joué 27 fois lors de sa première saison. La saison suivante, il a acquis plus d’expérience en prêt à l’équipe ukrainienne Rukh Lviv où il a fait 32 apparitions et marqué deux buts.

Après des performances constantes en première division ukrainienne en tant que milieu de terrain énergique et polyvalent, en février 2021, il a été transféré au FK Oleksandriya. Il a poursuivi sa bonne forme avec le club, contribuant quatre passes décisives et deux buts en 23 apparitions. Avant de rejoindre les Blasters, la ligue ukrainienne étant suspendue, Kaliuzhnyi a eu un bref passage en prêt à Keflavik IF, l’équipe de première division islandaise.

Commentant la troisième signature étrangère des Blasters cet été, le directeur sportif Karolis Skinkys a déclaré. “Je voudrais féliciter Ivan d’avoir rejoint notre club et exprimer mon grand bonheur que nous ayons enfin pu l’amener au Kerala. Ce joueur de qualité sera un bon renfort pour notre équipe. J’espère qu’Ivan s’adaptera rapidement et mettra en valeur toutes les qualités que nous savons qu’il possède pour exceller ici.

“Je suis ravi de rejoindre le plus grand club d’Inde et j’ai hâte de relever mon nouveau défi. Je suis plus que ravi de rencontrer la célèbre armée jaune et de tout donner pour eux et pour le club », a déclaré Ivan Kaliuzhnyi, enthousiaste.

Ivan Kaliuzhnyi devient la troisième signature étrangère du KBFC cet été après l’annonce de l’attaquant Apostolos Giannou et du défenseur Victor Mongil la semaine dernière. Ivan Kaliuzhnyi ajoutera une autre dimension au milieu de terrain des Blasters alors qu’ils se préparent pour la prochaine saison Hero ISL 2022/23.

