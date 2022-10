Ivan Kaliuzhnyi Nets Brace alors que les Kerala Blasters battent le Bengale oriental 3-1

Les Kerala Blasters ont pris un départ victorieux dans la Super League indienne (ISL) 2022-23 contre l’East Bengal FC alors que les chants de Manjappada résonnaient dans tout le stade Jawaharlal Nehru après deux saisons. L’ouverture du score d’Adrian Luna et le doublé d’Ivan Kaliuzhnyi en seconde période ont suffi à assurer une victoire 3-1 aux Blasters. Alex Lima était sur la feuille de match du East Bengal FC.

Les deux équipes ont eu des occasions de sortir de l’impasse en première mi-temps. À la septième minute, Alex Lima s’est coupé le pied gauche et a tenté de placer le ballon dans le coin inférieur gauche. Prabhsukhan Singh Gill était à fond pour repousser le tir du Brésilien en corner.

Trois minutes plus tard, à l’autre bout, Apostolos Giannou se retrouvait au bout d’un sublime centre de Jessel Carneiro. Cependant, l’Australien n’a pas pu garder son tir cadré.

À la 42e minute, Luna a testé Kamaljit Singh avec un coup franc. Le ballon rebondit maladroitement juste devant Kamaljit, qui parvient à le parer derrière le but et ne concède qu’un corner.

Les Blasters ont monté d’un cran en seconde période. Cinq minutes plus tard, Giannou a été refusé après que sa frappe déviée ait été brillamment sauvée par Kamaljit. Le gardien de but de l’East Bengal FC récidivait à peine trois minutes plus tard alors qu’il bloquait le tir à bout portant de Luna à son premier poteau.

L’impasse a été brisée à la 72e minute lorsque Harmanjot Khabra a trouvé Luna dans la surface avec une longue balle exquise de sa propre moitié. L’Uruguayen a réussi à mettre le pied dessus pour se faufiler devant le gardien de but, donnant à son équipe une avance cruciale.

A huit minutes du temps réglementaire, les Blasters ont doublé leur avantage. Ivan Kaliuzhnyi, qui a remplacé Giannou à la 79e minute, a marqué son premier but juste après son entrée. L’Ukrainien a fait une course dans la défense de l’East Bengal FC depuis sa propre moitié de terrain avant d’envoyer calmement le ballon dans le filet.

Avant ce but, l’East Bengal FC s’était inscrit sur la feuille de match à la 88e minute, grâce à une superbe volée d’Alex Lima qui n’avait pas été marqué à l’intérieur de la surface. Mais une minute plus tard, Kaliuzhnyi a doublé son total et a rétabli l’avantage de deux buts des Blasters avec une brillante volée du pied gauche à 25 mètres.

Les Blasters accueilleront une autre équipe de Kolkata lors de leur prochain match lorsqu’ils affronteront l’ATK Mohun Bagan le 16 octobre. La Brigade rouge et or rentrera chez elle pour son prochain match contre le FC Goa au Salt Lake Stadium le 12 octobre.

