Le Texan a révélé: « Je savais que nous allions devoir en parler finalement, parce que je pouvais dire qu’elle l’était au moins, qu’elle était chrétienne, mais nous n’en avions pas parlé dans le passé. Mais elle a dit peut-être une fois à moi qu’elle comptait beaucoup sur sa foi. «

Ivan a poursuivi: « C’est comme ça que ça s’est passé, Tayshia était comme, ‘Alors, que pensez-vous d’élever des enfants avec la religion et quoi? » Et c’est là que nous nous sommes plongés dedans. Et j’ai en quelque sorte expliqué à Tayshia: « Écoutez, je suis agnostique. Beaucoup de gens confondent cela avec athée. L’athée n’est pas ce que je suis. » «

Il considère l’athéisme comme «prenant une position ferme qu’il n’y a pas Dieu», ce qui n’est pas sa croyance. « Agnostic dit strictement » je ne sais pas « , en gros. Et c’est ce que je ressens », at-il expliqué.

L’ingénieur aéronautique a poursuivi: « Quand elle commence à me demander mes croyances comme: » Y a-t-il un paradis ou un enfer? » ce genre de trucs, je vais dire: ‘Ouais, ma réponse va être différente de la vôtre parce que je vais dire à nos enfants que je ne sais pas ce qu’il y a.’ «