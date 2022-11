IVAC organisera des visites de Savannah, Charleston avec Travel Connections – Shaw Local

Suite au succès du partenariat entre la chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois et l’aventure d’automne sur la côte est de Travel Connections en octobre dernier, le voyage de l’année prochaine a été annoncé pour la même période de l’année, du 1er au 7 octobre, cette fois à Savannah, en Géorgie. , et Charleston, Caroline du Sud, pour une tournée de groupe de sept jours.

Le directeur de la tournée du groupe Travel Connections, Don Grant Zellmer, a déclaré que l’itinéraire sera rempli d’aventures réservées aux groupes et d’une opportunité de s’immerger dans la culture du Sud de ces villes uniques.

“Savannah a toujours été l’une de mes destinations préférées”, a déclaré Zellmer. « L’histoire, les gens et la beauté de cette ville ne ressemblent à aucune autre. Et, comme de nombreuses villes, ils aiment leur histoire hantée, donc octobre est le moment idéal pour visiter.

La visite commence à Savannah et comprend un dîner-croisière en bateau-mouche, une visite de la ville, le cimetière Bonaventure, Jekyll Island, Tybee Island, St. Simons, une croisière avec les dauphins, une visite fantôme en chariot, d’excellents restaurants et hébergements dans le quartier historique, à quelques pas de River Street, le quartier riverain de la ville. Le groupe continue vers Charleston pour une visite en calèche, un dîner-croisière Spirit of Carolina Harbor, Magnolia Plantation and Gardens, une croisière nocturne fantôme et pirate, des visites privées de l’architecture d’Antebellum et d’autres activités.

Le billet d’avion, l’autocar vers et depuis l’aéroport, l’autocar privé à destination, les hôtels, les visites, tous les petits déjeuners, les dîners et un déjeuner sont inclus dans cette visite accompagnée spécialement conçue.

“Nous sommes très honorés de nous associer à IVAC pour une autre aventure de voyage unique en son genre”, a déclaré Colleen Mitchell, propriétaire de Travel Connections. “Nous apprécions la confiance que Bill Zens et IVAC ont placée dans notre nouveau service de visites de groupe, et cet itinéraire est une autre visite remplie d’activités de groupe – mais aussi de temps pour que les clients explorent par eux-mêmes.”

“Les commentaires du groupe qui faisait partie du voyage sur la côte est ont été phénoménaux”, a déclaré Bill Zens, directeur exécutif de l’IVAC. “Le temps et le soin que Colleen, Erin et Don ont consacrés à la planification de ces voyages sont de premier ordre. IVAC est ravi de s’associer à nouveau à Travel Connections pour offrir à nos membres et à la communauté un autre voyage incroyable à l’automne 2023. »

Une réunion d’information sur la visite de groupe Savannah / Charleston est prévue à 17h30 le mercredi 7 décembre dans la salle communautaire de l’hôtel de ville de Peru, 1901 Fourth St.

Pour informations ou réservations, appelez Zellmer à Travel Connections, 815-780-8581, ext. 3.