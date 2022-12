IVAC organise un dîner de chambre annuel et annonce les lauréats – Shaw Local

La chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois a organisé jeudi son dîner de chambre annuel au Starved Rock Lodge, où les entreprises locales ont été honorées pour leur service, leur engagement et leurs réalisations au cours de l’année écoulée.

Les organisations ont été honorées pour le temps passé en tant que membres de l’IVAC, allant des anniversaires de 10 et 20 ans à plus de 50 ans. Des entreprises et des individus spécifiques ont également été honorés pour leurs contributions à l’IVAC au cours de la dernière année.

Dawn Farneti est impliquée dans l’IVAC depuis 15 ans et a remporté le prix du bénévole de l’année. Elle a d’abord rejoint la chambre pour réseauter, et son rôle s’est progressivement élargi pour aider aux collectes de fonds et aux événements après les heures de bureau. Lorsqu’elle a été annoncée comme gagnante, elle a dit qu’elle était surprise et émerveillée.

Les représentants de la Chambre de la région de la vallée de l’Illinois remettent à Dawn Farneti le prix du bénévole de l’année le jeudi 8 décembre 2022 pour son service lors du dîner IVAC au Starved Rock Lodge. (Olivia Doack)

“Je faisais juste ce que fait un ambassadeur et je faisais ma part pour la chambre”, a déclaré Farneti. “J’essaie de soutenir toute la chambre, c’est important pour moi (parce que) c’est la communauté où je vis et travaille.”

Le prix pour service exceptionnel à la chambre a été décerné à Stone Jug Barbeque au Pérou et le prix de l’engagement envers la communauté a été décerné à Illinois Valley Public Action to Deliver Shelter (PADS).

L’événement a commencé par une invocation et des paroles du pasteur Trevor Workman de Crossbridge Community Church. Le public a été accueilli par le président du conseil d’administration, Jeff Borelli, et a reçu un récapitulatif de 2022 en revue par le directeur exécutif, Bill Zens. La cérémonie de remise des prix a immédiatement suivi avec un dîner et une bénédiction.

Les Zens ont réfléchi aux projets de la chambre en 2022 et ont défini les objectifs pour l’année prochaine. En 2023, Zens a déclaré que la chambre continuera de connecter l’éducation aux entreprises de la région pour préparer et faire venir la prochaine génération de travailleurs. Il a également déclaré que la chambre continuera de travailler avec les entreprises et les particuliers sur le développement, la formation, les événements communautaires et le réseautage.

Pour des mises à jour et des informations sur les événements IVAC à venir, visitez https://www.ivaced.org/ ou sur Facebook au https://www.facebook.com/iamivac