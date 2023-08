IVAC fait un don de 1 500 $ à Lighted Way, Aden Lamps Foundation à partir des recettes de la sortie de golf de Steve Brust – Shaw Local

La Chambre de commerce de la région de la vallée de l’Illinois a choisi Lighted Way et la Fondation Aden Lamps pour recevoir les recettes du trou de charité Steve Brust Golf Outing de cette année.

Les deux organisations ont reçu 1 500 $.

Brust était un fervent partisan de l’IVAC et prêt à donner un coup de main. La chambre lui rend hommage, ainsi que ses efforts, en faisant des dons à des œuvres de bienfaisance choisies par sa famille.

Lighted Way, qui a déménagé au 1445, rue Chartres pour la nouvelle année scolaire, est une école non publique à but non lucratif pour les élèves handicapés âgés de 3 à 22 ans

La Fondation Aden Lamps a été créée par Ashley Lamps, la mère d’Aden, en 2014. La Fondation Aden Lamps a fait don de milliers de forfaits de sommeil sécurisé aux familles locales de l’hôpital St. Margaret’s, de l’OSF St. Elizabeth et de l’hôpital Morris. Avec sa mission d’éduquer les familles sur le sommeil en toute sécurité, le groupe a également fait don de pack n ‘plays et de nouveaux berceaux.