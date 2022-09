IVAC fait un don à la Fondation Aden Lamps avec le produit de la sortie de golf commémorative Steve Brust – Shaw Local

Illinois Valley Area Chamber s’engage non seulement à développer ses activités, mais également à contribuer à la communauté.

Avec le produit du trou de charité Steve Brust Memorial Golf Outing de cette année, la chambre a fait don du produit à la Fondation Aden Lamps.

La sortie de golf commémorative Steve Brust permet à la chambre de faire des dons à des organisations qui améliorent la qualité de vie dans la vallée de l’Illinois. Brust était un fervent partisan de l’IVAC et prêt à donner un coup de main. La chambre lui rend hommage, ainsi que ses efforts, en faisant un don à un organisme de bienfaisance choisi par sa famille.

La Fondation Aden Lamps a été créée par Ashley Lamps, la mère d’Aden, en 2014. La Fondation Aden Lamps est une organisation à but non lucratif 501(c)3. Sa mission est d’éduquer les autres sur le sommeil sécuritaire. Depuis 2014, le groupe a fait don de plus de 9 000 forfaits de sommeil sécuritaire aux familles locales de l’hôpital St. Margaret’s, de l’OSF St. Elizabeth et de l’hôpital Morris. Les forfaits de sommeil sécuritaire comprennent un sac de couchage (couverture portable à fermeture éclair), un livre de sommeil sécuritaire pour bébé, une grenouillère et des brochures de sommeil sécuritaire. En plus des hôpitaux, le groupe fait des dons au WIC du comté de La Salle et à diverses organisations et garderies locales. Il fournit également gratuitement des jeux pack n à ceux qui en ont besoin. Le groupe a fait don de pièces de théâtre et de nouveaux berceaux aux refuges PADS de la vallée de l’Illinois au Pérou et à Ottawa et a présenté une exposition sur le sommeil en toute sécurité à la bibliothèque publique du Pérou. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.adenlampsfoundation.org