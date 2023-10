IV Cellular cessera ses opérations de réseau sans fil le 28 décembre – Shaw Local

Illinois Valley Cellular cessera ses opérations de réseau à compter du jeudi 28 décembre.

« Nous sommes vraiment reconnaissants de la fidélité de nos clients au fil des années, car nous avons essayé de faire de notre mieux pour fournir un service de haute qualité à un prix équitable », a déclaré Jonathan D. Foxman, président et chef de la direction de Cellular One et d’Illinois Valley Cellular. . « Malheureusement, divers défis nous ont amenés à la conclusion qu’il n’est pas dans le meilleur intérêt de nos clients ou de IV Cellular de continuer à exploiter un réseau sans fil. »

Foxman a cependant déclaré que ce n’était pas la fin. IV Cellular restera une source de services sans fil en tant que détaillant agréé Cricket Wireless. Le premier détaillant autorisé Cricket Wireless exploité par IV Cellular a récemment ouvert ses portes à Ottawa, dans le centre commercial nord Kroger. Le deuxième détaillant agréé Cricket Wireless ouvrira ses portes plus tard en octobre à Princeton et d’autres emplacements suivront.

« Nous sommes ravis de proposer cette voie à nos clients et à nos employés, et nous espérons que cela représente un avenir brillant pour IV Cellular dans le centre-nord de l’Illinois pour de nombreuses années à venir », a déclaré Foxman.

IV Cellular a offert des incitations financières à ses clients pour qu’ils passent à Cricket Wireless et a organisé une incitation financière pour les clients IV Cellular qui passent à Verizon.

« Encore une fois, nous nous efforçons de faire de notre mieux pour nos clients, tout comme IV Cellular le fait depuis de nombreuses années », a déclaré Foxman.

Selon son site Web, Illinois Valley Cellular a été l’un des premiers opérateurs de téléphonie sans fil indépendants de l’Illinois, fournissant des services à huit comtés du centre-nord de l’Illinois et fournissant un service sans fil à l’échelle nationale dans les zones rurales depuis plus de 25 ans.