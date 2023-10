La Kelley School of Business de l’Université d’Indiana débutera sa tournée des perspectives économiques Futurecast 2024 le 1er novembre au Artsgarden du centre-ville d’Indianapolis, présentant des prévisions pour la nation, l’Indiana et les communautés de l’État, en commençant par un événement à Indianapolis.

Le panel tiendra également une séance à Columbus à 11 h 30 le 15 novembre au Commons, 300 Washington St., co-organisée par la Chambre de commerce de la région de Columbus et la division des affaires d’IU Columbus. L’inscription est disponible sur le site Web de la chambre à l’adresse https://business.columbusareachamber.com/events/.

Les professeurs de la Kelley School seront rejoints par des dirigeants de la communauté et des entreprises pour discuter de l’impact des prévisions sur l’économie de notre État dans un contexte national et mondial. Ils se rendront dans 11 villes de l’Indiana tout au long du mois. L’école partage son expertise et ses prévisions économiques depuis plus de 50 ans.

Les panélistes fourniront leurs points de vue distincts sur les tendances probables de la croissance du produit intérieur brut, de l’inflation, des taux d’intérêt, de l’emploi et des tendances de l’industrie ; et évaluera les scénarios globaux les plus probables pour les entreprises et les facteurs susceptibles de façonner à la fois l’économie et les marchés financiers l’année prochaine.

Futurecast 2024 comportera également des discussions fournissant un contexte local sur les facteurs affectant les entreprises, leurs employés et retraités, selon Phil T. Powell, professeur agrégé clinique d’économie d’entreprise et de politique publique à la Kelley School et directeur exécutif de l’Indiana Business Research Center de l’école.

« Notre objectif est de partager, en personne et avec autant de dirigeants d’entreprises et de communautés que possible, les effets probables des multiples vents contraires auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui et au cours de l’année prochaine », a-t-il déclaré. « Il s’agit notamment des guerres mondiales et des problèmes de la chaîne d’approvisionnement, des grèves et des licenciements nationaux, de l’inflation et des taux d’intérêt, combinés à des pics et des creux inattendus dans le comportement des consommateurs et au volume croissant des investissements dans tout l’Indiana. »

La Kelley School présente ces prévisions dans tout l’État depuis 1972, sur la base des recherches de son Indiana Business Research Center. Le centre a fourni des informations économiques cruciales dont de nombreuses entreprises, gouvernements et organisations à but non lucratif de l’Indiana ont besoin depuis 1925. Les prévisions s’appuient sur des modèles économétriques développés par le Center for Econometric Model Research et sur les idées d’un panel sélectionné de membres du corps professoral de Kelley dirigé par Powell et Indiana. Carol Rogers, directrice du Centre de recherche commerciale.

Ash Soni, doyen de la Kelley School et professeur Sungkyunkwan, modérera la discussion Futurecast à Indianapolis. Il sera rejoint par Julie Manning Magid, vice-doyenne de Kelley Indianapolis et directrice exécutive et académique du Randall L. Tobias Center for Leadership Excellence. Powell et Rogers seront rejoints dans le panel par Kyle Anderson, doyen adjoint aux programmes universitaires à Indianapolis, professeur adjoint clinique d’économie d’entreprise et président du corps professoral du programme de MBA du soir, et Isaac Hacamo, professeur agrégé de finance.

Après l’événement de lancement d’Indianapolis, les professeurs de Kelley présenteront leurs prévisions dans 10 autres villes de l’État. De manière significative, ils seront rejoints par des panélistes locaux d’autres campus de l’IU et d’autres universités, offrant des perspectives sur les économies et les marchés financiers mondiaux, nationaux, étatiques et locaux. La visite est parrainée par la Kelley School of Business et son Indiana Business Research Center, les campus de l’IU et les organisations communautaires.

En plus de Columbus et d’Indianapolis, le programme comprend :