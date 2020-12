À en juger par l’énorme popularité de Netflix La Casa De Papel alias Vol d’argent il est temps qu’il soit mentionné dans les discussions autour des plus grands spectacles de tous les temps.

La série est devenue l’émission la plus demandée au monde, non seulement à cause de son intrigue intrigante et de sa haine du système capitaliste, mais aussi à cause des personnages féminins qui sont heureusement présentés non seulement comme des accessoires à leurs homologues masculins.

L’acteur Itziar Ituno, salué par les téléspectateurs pour avoir parfaitement joué le rôle d’un policier qualifié, l’inspecteur Raquel Murillo, s’est joint à nous pour une conversation depuis l’Espagne pour expliquer pourquoi Vol d’argent est une émission intensément féministe, ce à quoi les téléspectateurs peuvent s’attendre de la saison dernière, l’expérience du tournage pendant la pandémie en cours et plus encore.

Fragments d’une interaction exclusive.

«La Ca De Papel» ou «Money Heist» n’est ni une émission anglaise ni une production américaine, mais c’est toujours la plus grande sensation de Netflix. Qu’avez-vous appris et désappris en préparant votre rôle et en filmant la série?

Money Heist m’a appris que quel que soit le travail que vous faites, vous pouvez gagner une reconnaissance internationale si vous le faites correctement. Nous n’aurions jamais pensé connaître un si grand succès international. Toute l’expérience nous a appris que si vous travaillez sincèrement, cela peut vous mener très loin.

Après la fin intense de la saison quatre de « Money Heist », où le professeur a été tenu sous la menace d’une arme par Alicia, les fans se sont demandé ce que l’avenir lui réservait et à votre personnage, Lisbon. Lisbonne se rendra-t-elle? Alicia rejoindra-t-elle le braquage pour sa propre vengeance? À quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre de la saison dernière?

Oh, je ne peux pas dire grand-chose. Je ne peux parler qu’en termes de ce que je vois. Et oui, la dernière saison va être une bombe. Il offre beaucoup d’action, de drame, de comédie et de suspense. Je ne sais toujours pas à quoi ressemblera la dernière saison car nous, les acteurs, ne le savons pas encore. Mais je peux dire que ce sera très intense. À la fin de la série, les 10 derniers chapitres doivent être superbes. Vous verrez des choses et des scènes très puissantes.

J’ai aussi l’impression que les femmes vont avoir une grande présence dans la finale parce que je pense que ce sera une grande guerre à cause de la situation dans laquelle elles se trouvent.

Nous enregistrons toujours le cinquième chapitre. Chaque semaine, nous devons faire des tests et aussi des tests sanguins pour savoir comment nous allons et si nous pouvons continuer ou si nous devons arrêter. Il est vrai que des membres de l’équipe technique ont été infectés et nous avons dû arrêter. Il y a de nombreux changements. Mais nous avons la chance de continuer à avancer. On marche, on avance, on roule, on filme et on rit. Oui, ce n’est pas si simple. Nous avons des masques et des désinfectants pour assurer votre sécurité.

J’ai aussi le sentiment que le dernier jour ou la dernière scène sera très émouvant pour nous. Nous pleurerons tous beaucoup, non seulement parce que la série se terminera, mais aussi comment la connexion que nous avons développée avec tout le monde dans l’équipe. Nous étions tous liés à ce projet.

Le féminisme joue un rôle central dans la série, ce qui est confirmé par le fait qu’il a incorporé l’idée de « Que le matriarcat commence ». Le sexisme et les idéologies féministes présentés dans la série reflètent-ils la société espagnole?

Oui, c’est un pas en avant vers l’égalité des sexes. En ce moment, les femmes sont vraiment actives dans cette lutte. Money Heist participe également à ce combat. Les fabricants ne voulaient pas que les femmes soient laissées pour compte et ont donc lancé le slogan «Que le matriarcat commence».

Votre personnage précédent Raquel Murillo est un flic qualifié, mais également miné par les hommes de son équipe. Avez-vous déjà vécu le sexisme et la rivalité professionnelle dans votre vraie vie?

Il n’y a jamais eu de moment où j’ai été maltraité par les hommes. Cela ne m’est jamais arrivé. Mais oui, j’ai été témoin de ces attitudes sexistes dans tout le travail auquel j’ai participé. Le sexisme est partout. Oui, j’ai souffert du sexisme et je pense que toutes les femmes en ont et c’est pourquoi nous sommes ici pour y faire face. Ce n’est pas vrai que nous obtenons des conditions égales. Habituellement, nous travaillons pour un salaire inférieur. On n’entend jamais parler d’un gars sur l’égalité des sexes parce que cela manque de poids et d’autorité. J’ai vécu cela à plusieurs reprises dans ma vie professionnelle et personnelle. Heureusement, j’ai grandi dans une famille où on nous a appris que nous devrions donner des chances égales aux deux sexes. Le slogan «Que le matriarcat commence» est un pas vers l’égalité des sexes.

Souhaitez-vous jamais tomber amoureux d’un gars comme un professeur en personne – quelqu’un d’aussi humble que lui et qui porte une ambiance sexy ringard – dans la vraie vie?

Je pense que oui, j’aime les gens avec un tel comportement, son charisme et son intelligence plus qu’une image physique. J’apprécie les gens qui ont travaillé dur plus à l’intérieur qu’à l’extérieur. Un bel homme qui n’a pas grand chose (en tête) ici ne m’impressionne pas. Je préfère quelqu’un d’intelligent, de charismatique.

Les masques Dali et les costumes rouges sont apparus dans différentes cultures, en particulier après le succès de «Money Heist». Les images de la série sont également apparues comme de nouveaux symboles de protestation pour les questions de justice sociale. « Money Heist » fait clairement également partie du tissu social de l’Espagne et d’autres pays …

Oui, la partie visuelle de la série est très puissante. Les masques Dali et les costumes rouges symbolisent le mouvement social et la passion de changer les choses. Il y a eu des cas de personnes ayant organisé des manifestations portant des masques et des costumes rouges. Les deux sont devenus des symboles de la révolution, ce qui est beau et je l’aime beaucoup. Ce combat (montré dans Money Heist) est contre l’establishment, contre la malhonnêteté qui laisse certains incapables de joindre les deux bouts et d’autres si riches qu’ils ne pourront pas finir de dépenser dans les 10 prochaines vies. Ce thème a fait du spectacle un phénomène mondial.

Vous feriez vos débuts en anglais avec un court métrage d’animation ‘Salvation Has No Name’ …

Oui, c’était un court métrage. Nous n’avons pas pu le créer à cause de la pandémie. Il a été laissé à mi-chemin et ils n’ont pas été en mesure de le terminer. Cela a été très difficile. Ils voulaient essayer l’anglais avec différents accents et ils m’ont donc choisi. J’ai même travaillé avec un entraîneur, mais je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne l’ai pas vu.

Êtes-vous ouvert aux projets hollywoodiens?

Mon problème est que je ne parle pas anglais. Je dois me mettre dans un cours pour comprendre la langue. Si quelqu’un vient d’Hollywood ou de Bollywood et m’offre l’opportunité de travailler dans leurs films, je les accepterais. Les Khans sont très populaires en Espagne. J’ai vu un certain nombre de films de Bollywood pour leur musique et leur danse. J’ai même suivi un petit cours de danse Bollywood. C’était autrefois une tendance ici.