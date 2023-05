ITV1 secoue le samedi soir alors que le jeu télévisé majeur est remplacé dans les horaires

Les téléspectateurs d’ITV devraient voir leur régal de jeu télévisé du samedi soir balayé dans le cadre d’un remaniement d’horaire.

Le diffuseur a révélé un énorme changement dans la programmation qui laissera sans aucun doute certains fans de télé dévastés.

ITV fait l’objet d’un énorme bouleversement d’horaire ce week-end[/caption] TVI

L’émission de quiz de Joel Dommett In With A shout a été diffusée dans le créneau de 19 heures[/caption] Éclaboussure

Il faisait partie d’une gamme ITV exceptionnelle qui comprenait Britain’s Got Talent[/caption]

Le mois dernier, nous avons rapporté comment ITV avait rassemblé un programme exceptionnel samedi d’émissions à succès Britain’s Got Talent, The 1% Club et In For A Penny.

Il y avait aussi une nouvelle série, le jeu télévisé de Joel Dommett In With A Shout, qui a été diffusé le même soir sur ITV1.

Il a vu les concurrents crier exactement ce qu’ils avaient vu dans le but de gagner un prix en argent.

Pourtant cette dernière, animée par l’humoriste, fera une pause le 20 mai.

Il est diffusé depuis quelques semaines dans le créneau de 19 heures aux heures de grande écoute, mais sera remplacé ce week-end par les nouvelles.

Au lieu d’être redirigé vers un créneau différent, le spectacle fera une pause complète.

Auparavant, Joel avait révélé une énorme erreur qu’il avait commise lors du tournage de l’émission.

Joel a avoué lors d’une interview sur This Morning : « J’ai vraiment dû trouver comment présenter un jeu télévisé parce qu’à un moment, je pense que Peppa Pig est arrivé et j’aime juste jouer, j’ai tellement l’habitude de regarder à la télévision…

« Peppa Pig est arrivé et j’anime l’émission et je suis comme ‘PEPPA PIG!’ Ils étaient comme ‘Ok, nous allons devoir recommencer Joel’.

« Vous ne pouvez pas crier les réponses! »

L’émission de quiz sera remplacée par les nouvelles d’ITV[/caption] TVI

Joel s’est récemment ouvert sur une énorme gaffe dans son émission ITV[/caption]