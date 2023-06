ITV toxique va se détruire, dit Jason Gardiner alors qu’il prétend que les patrons de Dancing On Ice ont menacé de le jeter hors des ondes

JASON Gardiner a dénoncé la «culture toxique» à l’intérieur d’ITV, où les producteurs de Dancing On Ice ont menacé de le chasser quelques heures avant l’heure du spectacle.

L’ex-juge du concours – organisé jusqu’à récemment par Phillip Schofield et Holly Willoughby – a révélé que les patrons l’avaient coincé dans sa loge pour une confrontation enflammée sur sa querelle avec la célèbre patineuse Gemma Collins.

L’ancien juge de Dancing On Ice, Jason Gardiner, a dénoncé la « culture toxique » d’ITV[/caption]

Et à la suite du scandale Schofield, il a fustigé le diffuseur en disant : « Le poisson pourrit par la tête. . . il y a beaucoup de personnes toxiques toujours sous contrôle.

Dans une interview exclusive, Jason, 51 ans, a déclaré au Sun dimanche : « ITV a sa campagne Be Kind et a fait ce gros effort pour la santé mentale masculine – mais ce sont tous des taureaux ** t.

«Il n’y avait aucune considération pour ma santé mentale, mon bien-être, ce que je vivais.

« Ce qui me déplaît le plus, c’est que j’ai travaillé dur pour eux, je leur ai donné d’excellents spectacles et je sais que j’ai contribué à faire de ce spectacle un succès.

« Je crois que cette culture toxique se détruira d’elle-même. C’est ouvrir la boîte de Pandore, et à juste titre.

Jason était l’un des premiers juges de Dancing On Ice lors de son lancement en 2006 et a ravi les fans avec ses éliminations pleines d’esprit pendant plus d’une décennie.

Mais l’Australien a démissionné de manière sensationnelle en 2019 après que la querelle avec Gemma, 42 ans, l’a laissé se sentir « isolé et suspendu pour sécher » par les patrons de la chaîne.

‘LAISSÉ HAUT ET SEC’

Jason dit que la culture est devenue «progressivement pire» au cours de ses trois dernières années dans la série, les producteurs l’incitant à être à la hauteur de son personnage de «Mr Nasty», mais ne l’ayant pas soutenu à la première bouffée de controverse.

Il a déclaré: «Je recevais beaucoup de signaux mitigés. Et c’est le truc, ils ont joué avec moi.

« Si je n’étais pas assez méchant, j’ai été appelé après le spectacle, je suis entré et je me suis assis comme, ‘Qu’est-ce qui t’arrive? Nous ne vous avons pas embauché pour être gentil. Nous avons quatre autres personnes qui seront juste très gentilles et ne diront rien ».

« Alors je connaissais ma place, j’ai été mis à ma place. »

Jason dit qu’il a été victime d’abus dans la rue après la dispute télévisée en direct avec Gemma[/caption]

Il dit que la «goutte d’eau» est venue lorsque la diva d’Essex Gemma l’a accusé d’avoir vendu des histoires à son sujet lors d’une émission en direct – et que les producteurs ne l’ont pas soutenu.

Jason a déclaré: «J’ai la peau aussi épaisse qu’un rhinocéros, mais cette accusation, diffusée en direct, était au-delà de la pâleur.

« Ils connaissaient les faits, ils savaient que c’était un mensonge total mais ils ont décidé – et c’est ce qu’ils m’ont dit – qu’ils ne voulaient pas peser et faire une déclaration parce que cela lui donnerait de la » gravité « .

« Ils avaient besoin de protéger la marque, mais personne ne se souciait de me protéger.

« J’ai passé deux semaines infernales. Le vitriol qui a été lancé contre moi. . . les gens lançaient des injures dans la rue. Je ne me suis jamais senti aussi isolé.

Un copain avocat lui a dit qu’il avait une « forte affaire de diffamation » contre Gemma s’il voulait la poursuivre.

Ne se sentant pas soutenue par ITV, la star d’une honnêteté sans faille a informé ses producteurs de Dancing On Ice qu’il envisageait une action potentielle car ils avaient rejeté ses demandes de déclaration.

Mais tout en se préparant pour l’émission de la semaine suivante, il dit que Katie Rawcliffe, la responsable du divertissement chez ITV, est allée dans sa loge.

Jason se souvient : « Elle m’a demandé à plusieurs reprises si j’avais l’intention d’aller de l’avant. Je lui ai dit que j’y réfléchissais.

« J’ai dit: » Je n’ai pas été soutenu par ITV. Vous m’avez laissé au sec ici. J’ai été calomnié sur plusieurs plates-formes maintenant », car à ce moment-là, il était passé à Loose Women et GMB, tous ces présentateurs d’ITV sautaient dessus.

« Ça devenait très, très méchant, très sombre. »

Jason affirme que Katie est partie parler au service juridique d’ITV et est revenue peu de temps après, avertissant que s’il continuait, il violerait son contrat et serait exclu de l’émission.

Les choses s’échauffèrent et Jason lui ordonna de sortir de sa loge.

Elle est revenue pour la troisième fois, avec la responsable de la mise en service du divertissement d’ITV, Siobhan Greene, connue sous le nom de Shu.

Jason a déclaré: « Je leur ai dit: » On me donne un ultimatum ici et je n’aime pas ça. J’ai l’impression que tu me menaces et que je dois continuer et faire un show ».

« Shu a dit : ‘Nous devons savoir. Parce que nous avons besoin d’un remplaçant si vous voulez aller de l’avant avec ce que vous voulez faire.

«Et mon esprit a été époustouflé. Je ne pouvais pas le croire. C’était très stressant et stressant, j’avais mal au ventre. Alors j’ai reculé parce que je n’avais aucun soutien.

Une source d’ITV a contesté cette version des événements en déclarant: «Cela faisait partie d’une conversation plus large décrivant les ramifications possibles d’une action en justice, et il a été estimé qu’il serait inapproprié pour lui, en tant que juge célèbre, de juger un candidat individuel contre avec qui il poursuivait une affaire judiciaire.

« Ce n’était en aucun cas destiné à être considéré comme peu favorable, mais plutôt comme une transparence sur le processus. »

ITV a également été critiqué ce mois-ci à cause des commentaires de l’éditeur de This Morning, Martin Frizell.

Lorsqu’on lui a demandé s’il y avait une atmosphère toxique dans son émission, il a répondu: « Je vais vous dire ce qui est toxique – l’aubergine. »

Après la fin de la série en mars 2019, Jason était « si bas que j’avais besoin de retrouver qui j’étais ».

Il est allé à une retraite de bien-être dans la capitale autrichienne Vienne et a pris la décision d’arrêter.

Jason a déclaré: «J’avais eu cette percée incroyable, je me suis effondré et j’ai pleuré. J’ai appelé mon agent et lui ai dit : ‘Je ne veux pas y retourner. Je ne veux pas être impliqué dans cette toxicité. Je ne veux plus travailler avec ces gens-là ».

Il est maintenant disposé à aider l’avocate KC Jane Mulcahy dans son enquête indépendante sur This Morning à la suite de la situation de Phillip Schofield.

Jason a déclaré: « Je serais ravi de lui parler, elle peut m’appeler. Le poisson pourrit par la tête. . . il y a beaucoup de personnes toxiques toujours sous contrôle.

«Personne ne devrait avoir à subir ce genre de choses au travail. Être intimidé, subir des pressions, être menacé comme je l’étais est totalement non professionnel et inacceptable.

La sortie de Jason de Dancing On Ice lui a donné le coup de pouce dont il avait besoin pour se réinventer.

Il a déménagé dans la campagne portugaise fin 2020 et est devenu éco-agriculteur après avoir étudié la permaculture et l’écologie.

Nous nous rencontrons sur la côte est de l’Espagne, à deux heures de route de son projet actuel dans les montagnes, où il a été embauché pour créer l’écohome ultime pour un couple qui déménage du Royaume-Uni.

Il vit seul, se lève à 5h du matin pour faire du yoga et de la méditation, et passe le reste de sa journée à s’occuper de la terre.

Il a dit : « Je ne me lasse pas de cette façon de vivre. J’adore ça, je me sens très fort. C’est bien plus nourrissant que la télé.

« Je ne veux pas que les gens pensent que je vous parle pour la publicité, je suis très heureux dans ma vie maintenant.

« Je veux juste que cette culture toxique s’arrête. Et il y aura plus de victimes si cela n’est pas correctement traité.

« Ils ne peuvent plus simplement passer sous silence. »

