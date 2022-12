ITV soutient Ferne McCann après le scandale des notes vocales alors qu’elle s’envole pour filmer une nouvelle émission spéciale de télé-réalité

FERNE McCann est soutenue par ITV à la suite de fuites de notes vocales choquantes qui l’ont vue qualifier de “laide” une victime d’attaque à l’acide.

Des initiés ont révélé que Ferne, 32 ans, s’envolait pour l’Inde pour filmer une nouvelle série de son émission First Time Mum cette semaine.

ITV a fait face à des appels pour que Ferne soit retirée de sa série après que les notes audio aient été rendues publiques.

Les plans de tournage ont été suspendus alors que le scandale des notes vocales se déroulait[/caption]

En eux, elle se moquait de Sophie Hall – qui a été marquée à vie lors d’une attaque de l’ex-petit ami de Ferne, Arthur Collins, dans une boîte de nuit de l’est de Londres en 2017.

Ferne s’envolera pour l’Inde aujourd’hui pour des vacances qui seront filmées pour son émission ITVBE.

Une source a déclaré: “Ferne reprend le tournage de First Time Mum et se dirige vers l’Inde.

“Elle est réservée pour un vol hors du pays aujourd’hui et emmène une équipe de tournage avec elle.

“Au départ, les plans de tournage ont été suspendus au fur et à mesure que le scandale des notes vocales se déroulait.

“Cependant, Ferne a le soutien de ses patrons d’ITV et le tournage commencera dans les prochains jours.”

Ferne a présenté des excuses à Sophie après la fuite de l’audio sur un compte Instagram anonyme.

Elle a déclaré dans un communiqué: «Je suis consciente que les gens auront un certain nombre de questions sur les messages vocaux mis dans le domaine public et prétendument envoyés par moi.

“Je sens que je n’ai pas d’autre choix que d’y remédier – dans la mesure du possible, car il y a des restrictions qui m’imposent.

“Plus important encore, je tiens à m’excuser auprès de toutes les victimes des actions odieuses d’Arthur Collins en 2017 qu’elles doivent revivre cette nuit et la douleur qui a suivi parce que cette affaire est à nouveau dans le domaine public.”

Elle s’est notamment excusée auprès de Sophie, puis a poursuivi : « Les crimes d’Arthur Collins ont fait de véritables victimes donc je n’essaie pas de me présenter comme telle.

“Je ne peux pas dire grand-chose car il y a des procédures judiciaires importantes et significatives qui m’empêchent de remettre les pendules à l’heure à ce stade.

« Ce que je peux dire, c’est que les messages vocaux qui sont diffusés sont manipulés ; édité et sorti entièrement de son contexte.

“Même ainsi, j’aurai dit des choses qui ne sont pas vraies et je n’y ai pas cru – mais je l’ai fait pour protéger ma famille et moi-même contre des dommages graves et face à des menaces importantes.”

Sophie a ensuite riposté aux excuses de Ferne et a déclaré qu’elle voulait que l’ancienne star de Towie s’excuse en face.

