ITV a essuyé des critiques après avoir découvert que le diffuseur n’avait aucune animatrice féminine devant un seul de ses jeux télévisés.

La chaîne propose 20 épisodes de jeux télévisés ou de quiz de ce samedi à vendredi prochain – tous présentés par des hommes.

Il s’agit notamment de Bradley Walsh de The Chase, Ben Shephard de Tipping Point, Jeremy Clarkson de Who Wants To Be A Millionaire, Adil Ray de Lingo, Stephen Mulhern de Catchphrase et TV Showdown de Paul Sinha.

Michael Kelpie, directeur général de Potato qui fait The Chase, a été interrogé sur le manque de femmes organisant des jeux télévisés à la télévision britannique lors d’une conférence aux BAFTA plus tôt cette semaine.

La présentatrice Charlene White avait soulevé la question en lui demandant: «Les femmes aiment aussi les jeux télévisés et il n’y a pas beaucoup de femmes.»









A quoi M. Kelpie a répondu: «Nous essayons de trouver une combinaison d’hôte féminine et le bon format depuis environ deux ans. Et nous allons continuer jusqu’à ce que nous l’obtenions, et je sais que d’autres producteurs le font également.

Outre ITV, le Mirror a également examiné les autres chaînes principales BBC1, BBC2 et Channel 4.

Channel 4 n’avait pas d’animatrice féminine de ses six émissions la semaine prochaine, dont la majorité était le compte à rebours de Nick Hewer.









La BBC s’est mieux comportée avec 10 de ses 24 épisodes de jeux télévisés présentés par des femmes.

Cela inclut Zoe Lyons de Lightening, Victoria Coren Mitchell de Only Connect et Sandi Toksvig de QI. Leurs émissions masculines incluent Pointless d’Alexander Armstrong, House of Games de Richard Osman, Mastermind de John Humphry et University Challenge de Jeremy Paxman.

Une source de la BBC a déclaré: «Nous nous dirigeons vers un partage 50-50, ce qui est loin d’ITV, qui a encore un long chemin à parcourir. C’est fou qu’à notre époque, ils aient un emploi du temps tellement dominé par les hommes.









ITV a refusé de commenter.

Mais une source a déclaré: «Nous avons des présentatrices dans les émissions de jour et de divertissement en dehors des quiz et nous avons piloté certains quiz qui ont des animatrices. Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles idées de quiz et nous cherchons activement à avoir une gamme d’hôtes solides. »

On pense que les pilotes incluent Alison Hammond de This Morning qui a organisé un redémarrage ITV de Wheel of Fortune – 19 ans après le dernier épisode.

















Le jeu télévisé, initialement animé par Nicky Campbell, serait son premier grand concert solo si ITV lui donnait le feu vert.

Mais au fil des ans, les animatrices ont été peu nombreuses à participer à de grands jeux-questionnaires.

La plus médiatisée était Anne Robinson de The Weakest Link, dont le mandat a pris fin en 2012.

Davina McCall accueille le The £ 100k Drop sur C4.