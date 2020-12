Les patrons d’ITV voudraient désespérément signer Jade Thirlwall en tant que juge pour leur prochain redémarrage de Stars In their Eyes.

La star de Little Mix, 27 ans, est en tête de la liste d’ITV pour le jury de l’émission – surnommé Starstruck – après son passage réussi à la BBC avec The Search aux côtés de ses camarades de groupe Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock.

Et il semble qu’ITV ait clairement indiqué à Jade qu’ils étaient prêts à faire à peu près n’importe quoi pour qu’elle saute à bord.

Une source a déclaré au Sun: « Jade a été désignée comme la troisième juge parfaite pour Starstruck, et ITV l’a dans sa mire. »







(Image: Brian J Ritchie / Hotsauce / REX / Shutterstock)



La source a ajouté: « Après l’avoir vue sur Drag Race UK, puis en tant qu’entraîneur dans la propre émission du groupe, The Search, les patrons pensent qu’elle est faite pour le rôle et ils veulent maintenant en faire l’une des stars d’ITV. »

L’initié dit que la personnalité pétillante de Jade et son bon sens de l’humour font d’elle la personne idéale pour le rôle.

La source a ajouté que si ITV réussit à déplacer Jade, elle rejoindra Sheridan Smith et Adam Lambert dans le panel.







(Image: Getty Images)



« ITV se prépare à approcher Jade et a déclaré qu’elle serait prête à payer beaucoup d’argent pour la faire monter à bord », a ajouté la source.

Cependant, le tournage devant commencer en mai, il semble qu’ITV va devoir trouver une autre date car Jade est sur le point de partir en tournée avec ses camarades de groupe Little Mix.

« Il est tellement désireux qu’il y ait même eu des discussions à ITV sur le changement des dates pour voir si cela pourrait la persuader de monter à bord », a déclaré la source, avant d’ajouter: « Jade est sa cible n ° 1 en ce moment et ceux derrière Starstruck le feraient. J’adore pouvoir conclure l’affaire. «







(Image: jadethirlwall / Instagram)



The Mirror a contacté les représentants d’ITV et de Jade pour obtenir leurs commentaires.

Cela vient alors que Jesy Nelson a quitté Little Mix.

Dans une déclaration émouvante publiée sur son histoire Instagram, Jesy a écrit jeudi: « Je veux juste dire merci beaucoup à tous ceux qui m’ont montré tant d’amour et de soutien au cours des derniers jours, certains de vos messages m’ont fait me sens tellement ému et je l’apprécie tellement. Je vous aime tous. »







(Image: jesynelson / Instagram)



La mise à jour intervient après que la chanteuse a annoncé son départ du groupe le 15 décembre.

Jesy avait précédemment annoncé une «pause prolongée» du groupe pour des «raisons médicales privées».

Le groupe continuera en tant que trio, composé des camarades du groupe d’origine de Jesy, Perrie, Leigh-Anne et Jade.

Avez-vous une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033