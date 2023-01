ITV révèle un remaniement de l'horaire `` blockbuster '' avec une double dose d'Ant & Dec et une nouvelle émission de Gordon Ramsay

Les téléspectateurs d’ITV vont se régaler au début du Nouvel An avec une gamme de divertissements télévisés «à succès».

Pour donner le coup d’envoi à leurs horaires de 2023, les favoris de la télé Ant & Dec, Gordon Ramsay et John Bishop orneront nos écrans pour aider avec ces blues d’après-Noël.

Le duo animera une nouvelle série de Limitless et Saturday Night Takeaway

Les téléspectateurs recevront une double dose du duo Geordie alors qu’ils présenteront non pas un mais deux spectacles au cours de la nouvelle année.

ITV1 et ITVX ont confirmé que la paire reviendrait pour une toute nouvelle série de leur jeu télévisé captivant Ant & Dec’s Limitless Win, à partir du 7 janvier à 20h30.

L’émission offre aux participants la chance de gagner le premier jackpot illimité au monde

Le duo animera également une nouvelle série de plats à emporter du samedi soir d’Ant & Dec, plusieurs fois primés, au printemps.

Pendant ce temps, Gordon Ramsay lance son concours culinaire de renommée internationale Next Level Chef le 11 janvier à 21h.

Il est flanqué de collègues mentors Nyesha Arrington et Paul Ainsworth alors qu’ils supervisent le concours de cuisine le plus difficile et le plus épique de la télévision.

Samedi, The Masked Singer est revenu alors que Joel Dommett préside à nouveau le plus grand jeu télévisé de devinettes.

La quatrième série de Masked Singer voit 12 nouvelles célébrités mystérieuses tenter d’être couronnées championnes – avec Jonathan Ross, Mo Gilligan, Rita Ora et Davina McCall tous de retour sur le panel.

L’édition 2023 du spectacle présente une foule de nouveaux personnages – avec Ghost, Phoenix, Cat & Mouse, Knitting, Otter et Jellyfish, tous joués dans le spectacle de lancement du Nouvel An.

Le spectacle de chant populaire se poursuit la semaine prochaine pour plus d’interprétations de visages célèbres dans des costumes bizarres.

Si vous espérez passer la soirée dans des éclats de rire, ne cherchez pas plus loin.

Le comédien John Bishop est sur le point de revenir avec une deuxième série d’émissions de discussion thématiques à succès le samedi soir, The John Bishop Show, samedi à 21h30.

si cela ne suffisait pas, les téléspectateurs d’ITV ont une foule d’autres émissions à attendre, y compris Starstruck.

La sensation de la musique country Shania Twain rejoint le panel de aux côtés de Beverley Knight, Adam Lambert et Jason Manford, avec Olly Murs de retour pour animer alors que les superfans de la musique se transforment en leurs idoles pour une nuit seulement.

Et bien sûr, n’oublions pas Dancing on Ice, qui fait un retour spectaculaire, avec les animateurs Phillip Schofield et Holly Willoughby.

La quinzième série de Dancing on Ice devrait commencer à être diffusée sur ITV le 15 janvier.

Il y a 11 visages célèbres qui se rendent sur la glace, tandis que les légendes du patinage Torvill et Dean et les autres panélistes de la glace Ashley Banjo et Oti Mabuse reviendront au panel.

Katie Rawcliffe, responsable de la mise en service du divertissement chez ITV, a déclaré: «Nous lançons un programme de divertissement à succès pour 2023 avec nos plus grands noms et nos formats les plus appréciés pour garder nos téléspectateurs collés à leurs écrans, ainsi que chanter, danser et deviner. ”

