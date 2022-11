ITV révèle un premier aperçu du programme de Noël alors que Kate Middleton organise une spéciale festive

ITV a dévoilé le premier grand spectacle de son programme de Noël – un service festif animé par Kate Middleton.

Le concert spécial de chants de Noël, auquel participeront des membres de la famille royale, sera diffusé la veille de Noël.

Le service – filmé à l’abbaye de Westminster – rendra également hommage à feu la reine.

ITV a déclaré: «La princesse de Galles retournera à l’abbaye de Westminster pour organiser un service spécial de chants de Noël le jeudi 15 décembre pour reconnaître les efforts désintéressés des individus, des familles et des communautés à travers le Royaume-Uni, et souligner l’impact remarquable qui se rassemblent pour soutenir les autres peut avoir pour nous tous.

La princesse de Galles est également apparue dans une émission similaire diffusée quelques jours avant Noël sur ITV l’année dernière.

Très peu de programmes festifs d’une chaîne ont été révélés jusqu’à présent, mais nous connaissons certaines émissions qui seront diffusées.





Strictly Come Dancing proposera à nouveau une émission spéciale de Noël sur BBC One, et Mary Berry sera de retour avec son Ultimate Christmas.

Stacey Solomon présentera une émission de la BBC intitulée Craft Your Own Christmas et il y a un spécial de Noël de la sitcom Ghosts.

Sur ITV, Paul O’Grady a révélé plus tôt cette année qu’il y aurait un spécial festif de For The Love Of Dogs.

Un concours de chorales de Noël est également prévu avec certaines des plus grandes stars de la chaîne.