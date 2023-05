ITV révèle un changement majeur pour Loose Women au milieu d’un remaniement de la programmation aujourd’hui

LOOSE Women était au centre d’un remaniement de la programmation aujourd’hui alors que les téléspectateurs ont eu droit à un épisode exceptionnel de l’émission ITV.

Loose Women occupe généralement un créneau d’une heure après This Morning, mais il a été diffusé pendant 15 minutes de plus le lundi férié et a été suivi par les nouvelles d’ITV à 13h45.

Rex

Rex

La star de la télévision Ruth Langsford a dirigé le panel d’aujourd’hui et avec du temps supplémentaire, les gens qui regardaient à la maison avaient espéré qu’elle commenterait le tweet cinglant de son mari Eamonn Holmes à propos de Phillip Schofield.

Lorsqu’elle a omis de le mentionner, un téléspectateur a gémi : « Pet first aid ? Vraiment? Sérieusement? Je veux vraiment Ruth pour parler de la publication en ligne de son mari ce matin.

Un autre a déclaré: « Eamonn se fera griller quand Ruth rentre à la maison! »

Eamonn a furieusement critiqué le « délirant » Phillip Schofield, en lui disant : « Vous avez choisi la mauvaise personne ».

C’était en réponse au présentateur haché rompant son silence sur le comportement « toxique » présumé de This Morning.

Après qu’il ait été rapporté que huit stars d’ITV se sont plaintes de Phillip aux grands patrons en 2019, Phillip s’est prononcé pour défendre la «famille» This Morning.

Il a affirmé que les rumeurs provenaient de ceux « avec une rancune » contre lui.

Mais Eamonn a riposté sur Twitter en écrivant : « Schofield vient de publier une déclaration délirante.

« Comme Holly, il le met sur Insta Stories donc si ça tourne mal, il n’y a pas d’enregistrement après 24 heures.

« Je suis réticent à donner plus de publicité au menteur, mais je crois

Eamonn avait auparavant reproché au présentateur de télévision d’avoir « raconté des mensonges complets » sur sa liaison avec un collègue adolescent.

Pendant ce temps, le Dr Ranj de la télévision a affirmé de manière sensationnelle qu’il existait une culture de l’intimidation à l’émission ITV, où il a travaillé pendant dix ans.

Il a insisté sur le fait qu’il avait été éliminé de This Morning après avoir porté ses préoccupations au sommet.