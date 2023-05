ITV révèle que Phillip Schofield a décroché une nouvelle émission aux heures de grande écoute malgré la sortie de This Morning

ITV a révélé que Phillip Schofield avait décroché une nouvelle émission aux heures de grande écoute, malgré sa sortie de This Morning.

Aujourd’hui, le présentateur, 61 ans, a annoncé qu’il quittait l’émission de jour d’ITV « avec effet immédiat ».

ITV a annoncé que Phillip avait décroché une nouvelle émission aux heures de grande écoute malgré sa sortie de This Morning[/caption]

Et depuis que sa sortie a été révélée, ITV a annoncé comment ils prévoyaient de remplacer Phillip, ainsi que de partager ses prochains projets télévisés.

Ils ont partagé que la star avait décroché une nouvelle émission aux heures de grande écoute, malgré son départ de This Morning.

« Phillip continuera à présenter des émissions aux heures de pointe pour ITV, y compris The British Soap Wards le mois prochain et une nouvelle série aux heures de grande écoute », a expliqué le diffuseur.

Le communiqué indique également : « Après plus de 20 ans sur le canapé This Morning, Phillip Schofield s’est retiré de l’émission matinale phare d’ITV après avoir présenté son dernier épisode le jeudi 18 mai.

« Holly Willoughby restera sur This Morning et co-présentera avec des membres de la famille This Morning. »

Cela vient après que Phillip ait écrit une déclaration à ses fans de médias sociaux, détaillant qu’il quittait la série.

Phillip a écrit: «J’ai toujours été fier de couvrir des histoires fascinantes sur This Morning, mais récemment, This Morning lui-même est devenu l’histoire.

« Tout au long de ma carrière à la télévision – y compris les derniers jours très difficiles – j’ai toujours fait de mon mieux pour être honorable et gentil.

« Je comprends qu’ITV a décidé que la situation actuelle ne pouvait plus durer et je veux faire ce que je peux pour protéger la série que j’aime.

« J’ai donc accepté de me retirer de This Morning avec effet immédiat, dans l’espoir que la série puisse avancer vers un avenir radieux.

« Je voudrais remercier tous ceux qui m’ont soutenu – en particulier les incroyables téléspectateurs de This Morning – et je vous verrai tous pour les Soap Awards le mois prochain. »

Dans le sillage de la nouvelle, Holly a profité de ses médias sociaux pour jaillir sur son ancienne co-star, le remerciant pour ses « connaissances et son humour ».

Elle a écrit: « Cela a été 13 années formidables à présenter This Morning with Phil, et je veux profiter de cette occasion pour le remercier pour toutes ses connaissances, son expérience et son humour. »

Holly a ajouté: « Le canapé ne se sentira pas pareil sans lui. »

