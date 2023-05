ITV révèle que le casting de Love Island sera à nouveau banni des réseaux sociaux pendant la série alors que les anciens candidats reviennent au pouvoir

ITV a révélé que le casting de Love Island sera à nouveau interdit d’utiliser les réseaux sociaux pendant la nouvelle série.

L’émission de rencontres ITV2 a bouleversé les règles l’année dernière – mais elle en a laissé certains divisés, les insulaires quittant l’émission avec un public beaucoup plus petit que d’habitude.

Instagram

Cela signifiait que la famille et les amis des insulaires étaient interdits de publier sur leurs comptes de médias sociaux pendant l’émission, et à la place, les comptes étaient inactifs.

Après une période d’essai initiale, l’émission introduira désormais officiellement une directive demandant aux participants de suspendre les poignées et les comptes des médias sociaux pendant la durée de leur présence dans l’émission.

Cela aidera à garantir que les Insulaires et leurs familles sont protégés contre les effets néfastes des médias sociaux.

Les politiques et procédures de Love Island Duty of Care sont examinées après chaque série et reflètent les commentaires des anciens insulaires.

La star de télé-réalité Amy Hart – qui est devenue célèbre dans la série cinq en 2019 – a commenté ses expériences avec les médias sociaux.

« Je n’ai pas vraiment pris en compte quand je suis entré dans la villa que même si mon meilleur ami était vraiment excité de gérer mon compte sur les réseaux sociaux, c’est moi qui me suis inscrit pour faire le spectacle, pas ma famille et pas mes amis, » dit-elle.

« Mais c’est eux qui ont dû lire les menaces de mort et c’est eux qui ont dû lire les horribles messages.

« Alors que quand je suis sorti, j’ai eu une grande réaction à cause de la façon dont je suis parti, et ce sont eux qui ont eu du mal quand j’étais là-dedans. »

Tasha Ghouri – qui est entrée dans l’histoire lors de la série 2022 lorsqu’elle est devenue la toute première candidate sourde – a salué l’interdiction comme un « pas dans la bonne direction ».

« Je pense que c’est formidable et qu’il faut le faire. Je crois que c’est à 100% le bon pas dans la bonne direction, j’ai pu voir qu’il y avait beaucoup moins de troll et de négativité », a-t-elle déclaré.

La dernière série a vu tous les candidats changer leur bio sur Instagram en « Je pars pour trouver l’amour dans la villa Love Island. À bientôt! »

Dans le passé, les équipes des Islanders utilisaient leurs comptes pour encourager les téléspectateurs à voter pour eux et à développer leur audience.

Cependant, ils étaient souvent victimes d’abus ignobles de la part des trolls et il y avait même des querelles occasionnelles entre la famille et les amis des candidats.