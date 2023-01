ITV révèle d’énormes nouvelles Ant et Dec – avec une nouvelle émission pour la paire cette année

ANT McPartlin et Dec Donnelly ont signé un énorme nouveau contrat avec ITV.

Le contrat exclusif méga-argent gardera la paire avec le diffuseur pendant encore trois ans.

La paire apparaît actuellement dans leur jeu télévisé Limitless Win[/caption]

Leur nouvel accord porte leur temps avec ITV à 25 ans – et ils ont une période chargée à venir.

Ainsi que toutes leurs émissions régulières – Limitless Win, Saturday Night Takeaway, Britain’s Got Talent et I’m A Celebrity… Sortez-moi d’ici ! – il y en a un de plus en 2023.

Ant et Dec présenteront I’m A Celeb South Africa, mettant en vedette certains des compagnons de camp préférés de l’émission au cours des 20 dernières années.

La série “All Stars” a été tournée l’année dernière avec une sélection de 15 des favoris de l’émission précédente – que The Sun a révélée en novembre.

Parlant de leur nouveau contrat, Ant, 47 ans, a déclaré : « Nous sommes tellement chanceux d’accueillir les meilleures émissions de divertissement au monde.

“Nous adorons nos émissions et nous sommes à la fois extrêmement heureux et très excités de prolonger notre relation avec ITV pour trois autres années.”

Dec, également âgé de 47 ans, a déclaré: «Nous ne pouvons pas croire que nous atteignons 25 ans exclusivement avec ITV. D’autant plus que nous n’avons tous les deux que 30 ans cette année !

Kevin Lygo d’ITV a ajouté: “Le monde de la télévision et du streaming est toujours un endroit beaucoup plus lumineux avec Ant et Dec au centre de celui-ci, et nous sommes impatients de poursuivre notre relation de travail fructueuse avec eux au cours des trois prochaines années.”

Le duo a en fait commencé sa vie dans le showbiz à la BBC, en tant qu’acteurs de la série dramatique pour enfants Byker Grove.

Ils ont ensuite animé leur propre émission sur CBBC avant de passer à ITV pour faire face à SMTV Live et CD: UK avec Cat Deeley.

Ant et Dec ont également leur propre société de production, Mitre Television – du nom du club de jeunes de Newcastle à Byker Grove.

La paire a toujours été parmi les stars les plus populaires à la télévision pendant des décennies, remportant 43 National Television Awards et 18 Baftas.

