ITV publie une mise à jour majeure sur l’avenir de This Morning alors que l’émission « fait face à la hache » après la bombe de l’affaire Phillip Schofield

ITV a publié une mise à jour majeure sur l’avenir de This Morning au milieu des rumeurs selon lesquelles il pourrait être supprimé à la suite de la bombe de l’affaire de Phillip Schofield.

L’avenir de l’émission est incertain à la suite des retombées toxiques des révélations sur l’affaire de Phillip Schofield, plusieurs animateurs menaçant de démissionner.

Mais ITV insiste sur le fait que This Morning n’est « pas à l’étude », l’émission devant être diffusée comme d’habitude lundi.

Mais le diffuseur n’a pas nié la possibilité que l’émission puisse faire l’objet d’un examen dans les mois à venir.

Cela survient alors que Holly Willoughby a accusé Schofield de lui avoir menti sur sa liaison avec un employé d’ITV beaucoup plus jeune.

Rompant son silence sur Instagram, Holly a déclaré: « Il a fallu du temps pour traiter les nouvelles d’hier.

«Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a répondu que ce n’était pas le cas.

« Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. Houx. »





Ce matin fait face à la hache alors que les chefs d’ITV craignent que la marque ne soit à jamais entachée – et doit être remplacée par un nouveau format, un nouveau nom et une nouvelle liste de présentateurs.

Le Sun de dimanche peut révéler qu’un nom familier a rédigé une déclaration de démission à la suite de l’aveu de Schofield qu’il a menti au sujet d’une liaison avec un employé beaucoup plus jeune.

Les producteurs seniors craignent désormais un exode des présentateurs réguliers de la liste, qui comprend Rochelle Humes et Alison Hammond.

C’est arrivé un jour dramatique qui a vu ITV défendre sa gestion de l’affaire Schofield et admettre avoir secrètement enquêté sur des rumeurs il y a trois ans.

D’anciens collègues ont été choqués par la tromperie de Schofield et les dommages potentiels à la série, et envisagent leur propre avenir à ce sujet.

Une source a déclaré: «L’avenir de la série ne tient qu’à un fil et les talents de présentation ne sont pas sûrs de leur prochain mouvement – ​​ils décident de sauter d’un navire en perdition.

« Toute l’équipe senior de This Morning est en mode de limitation complète des dégâts, s’inquiétant des présentateurs qui pourraient s’éloigner.

« Phillip pense sans aucun doute qu’il a essayé de faire la bonne chose, mais le sentiment écrasant sur le plateau est que des procédures doivent être mises en place pour s’assurer que les mêmes erreurs ne se reproduisent plus jamais.

« Certains présentateurs pensent que la saga a laissé trop de toxicité autour de la série, qu’elle ne peut pas survivre et qu’ils envisagent leur avenir. »

Le sort de l’émission populaire et de longue date était envisagé dans les cercles supérieurs, car les rumeurs allaient bon train depuis des années au sujet de l’affaire de Schofield.

L’initié a ajouté: «Les patrons d’ITV pensent également que le programme pourrait maintenant être trop toxique pour continuer – les téléspectateurs menaçant de le boycotter. L’ensemble du scandale est monumentalement dommageable pour ITV.

« Des rumeurs circulent depuis des années. Et pourtant, les patrons semblaient se boucher les oreilles et les ignorer soigneusement – ​​ou, surtout, ne posaient pas assez de questions.

« Pourquoi ITV a-t-il ignoré la pléthore d’allégations en ligne et de renseignements d’initiés ? Malheureusement, la marque est à jamais entachée.

« Il y a beaucoup de discussions dans les coulisses selon lesquelles ils envisagent de supprimer complètement This Morning et de le remplacer par un nouveau format et un nouveau nom pour l’émission. »

De nombreuses stars de This Morning ont des contrats publicitaires lucratifs et leurs propres marques, a ajouté la source, « cela pourrait donc être désastreux pour leur image commerciale ».

L’animatrice de l’émission, Holly Willoughby, vaut environ 30 millions de livres sterling, décrochant des accords avec des marques telles que Garnier, Diet Coke, Oral B et Marks & Spencer. Elle a également écrit 15 livres sur la parentalité et les enfants, générant environ 2,5 millions de livres sterling.

En 2021, elle a suivi Gwyneth Paltrow en lançant sa propre marque lifestyle Wylde Moon, vendant des bougies et des bijoux.

Rochelle a lancé la marque de soins capillaires pour enfants My Little Coco il y a trois ans et elle a été déployée dans les magasins Boots.

La mère de trois enfants, mariée au chanteur de JLS Marvin Humes, a également écrit une série de livres pour enfants.

Pendant ce temps, Alison Hammond a décroché plus de concerts de présentation de haut niveau, notamment Bake Off et les Baftas. Elle a également une gamme de livres avec Penguin.

On craint que d’autres habitués de l’émission – en plus des présentateurs – ne quittent également.

Le Sun on Sunday peut également révéler que l’ancien contributeur régulier, le Dr Ranj, s’est plaint d’intimidation lors de son départ l’année dernière.

On ne sait pas qui il accusait, mais les patrons d’ITV ont admis les avoir examinés.

Une porte-parole a déclaré: « Suite à une plainte déposée par le Dr Ranj, nous avons nommé quelqu’un pour effectuer un examen externe et l’examen n’a trouvé aucune preuve à l’appui de la plainte d’intimidation. »

Hier, ITV a insisté sur le fait que This Morning serait de nouveau diffusé demain, animé par Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Cela survient après que Schofield a avoué vendredi soir avoir menti aux patrons d’ITV, à sa famille, à ses amis et à sa direction au sujet de l’aventure avec l’assistant de télévision, plusieurs décennies son cadet.

Alors que la pression augmentait hier, ITV a insisté pour enquêter sur les rumeurs – mais a affirmé que les deux parties l’avaient nié à plusieurs reprises lorsqu’elles avaient été interrogées.

La chaîne a déclaré: « ITV peut confirmer que lorsque les rumeurs d’une relation entre Phillip Schofield et un employé d’ITV ont commencé à circuler au début de 2020, ITV a enquêté.

«Les deux parties ont été interrogées et ont nié catégoriquement et à plusieurs reprises les rumeurs, tout comme l’agence YMU de Phillip. De plus, ITV a parlé à un certain nombre de personnes qui ont travaillé sur

« Ce matin et n’ont reçu et n’ont trouvé aucune preuve d’une relation au-delà des ouï-dire et des rumeurs.

« La déclaration de Phillip hier révèle qu’il a menti aux gens d’ITV, de la haute direction aux autres présentateurs, à YMU, aux médias et à d’autres au sujet de cette relation. »

Un porte-parole d’ITV a également déclaré: « Ce matin n’est pas en cours d’examen. »

Les agents de Rochelle, Alison et Holly ont été invités à commenter.