ITV propose de payer une thérapie aux employés de This Morning pour les aider à faire face aux retombées du scandale Phillip Schofield

Les patrons d’ITV ont proposé de payer des conseils aux employés de This Morning pour les aider à faire face aux retombées du scandale Phillip Schofield.

Le déménagement – ​​pour Holly Willoughby et d’autres – intervient après qu’elle s’est adressée aux téléspectateurs lundi au sujet de l’admission par Schofield d’une liaison avec un jeune assistant masculin.

Louis Bois

Les patrons d’ITV ont offert des conseils au personnel à la suite des retombées du scandale Phillip Schofield[/caption] Rex

Dermot O’Leary et Alison Hammond ont hébergé pendant deux semaines après la sortie de Schofield.

Une source télévisée a déclaré: «Les dirigeants savent qu’ils ont un devoir de diligence envers leurs employés, d’autant plus que les projecteurs ont été braqués sur eux lors du scandale public.

« Ils ont dit à tout le monde que des conseils étaient disponibles s’ils le souhaitaient. »

S’exprimant lundi, Holly a déclaré: «C’est très étrange d’être assis ici sans Phil et j’imagine que vous pourriez vous sentir beaucoup comme si j’avais secoué, troublé, déçu, inquiet pour le bien-être des gens de tous les côtés de ce qui se passe. , et plein de questions.

« Vous, moi et nous tous à This Morning avons donné notre amour et notre soutien à quelqu’un qui ne disait pas la vérité, qui a agi d’une manière qu’il a lui-même senti qu’il devait démissionner d’ITV et quitter une carrière qu’il aimait. .

« C’est beaucoup à traiter.

« Et il est tout aussi difficile de voir les conséquences que cela a sur leur propre santé mentale. Je pense que ce qui nous unit tous maintenant, c’est le désir de guérir pour la santé et le bien-être de chacun.