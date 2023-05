ITV perd des millions dans les accords de sponsors sur l’affaire Phillip Schofield alors que les photos de l’ex-star sont supprimées de l’ensemble This Morning

ITV a perdu des millions de livres en publicité depuis que le scandale de l’affaire Phillip Schofield a secoué le diffuseur.

Le sponsor principal de This Morning, les concessionnaires automobiles Arnold Clark, ont annoncé qu’ils ne renouvelleraient pas leur méga-accord.

La présentatrice principale Holly Willoughby – qui a parlé ce week-end de sa colère d’avoir été « menti » par Phil – ne reviendra pas avant lundi prochain[/caption]

La crise a laissé le personnel de l’émission craindre pour son emploi si elle est supprimée.

Une source a déclaré: « Les marques ne pensent pas qu’ITV soit une valeur sûre pour le moment. »

Hier, des photos de Schofield ont été retirées des studios d’ITV alors que les patrons tentaient d’atténuer son scandale dans une tentative désespérée de sauver This Morning.

Les initiés du spectacle ont déclaré que toutes les traces de Schofield, 61 ans, et sa carrière étaient en train d’être démolies sur ordre de l’éditeur Martin Frizell, donc ce sera « comme s’il n’avait jamais existé ».

Une source a déclaré: « Toutes les traces de Phil et de sa carrière sont supprimées des studios This Morning et de la base d’ITV à White City. »

Ils ont ajouté que M. Frizell avait gardé les photos dans les studios de l’ouest de Londres par respect après le départ soudain de Schofield quelques jours auparavant, « mais après la déclaration de la star vendredi, il veut qu’elles disparaissent ».

Cela survient alors qu’ITV a perdu des millions de livres dans des accords de parrainage depuis que le présentateur a admis avoir menti au sujet de sa liaison avec un adolescent coureur qui travaillait sur l’émission.

Arnold Clark a déclaré que son parrainage existant de plusieurs millions de livres prendra fin cet automne comme prévu et ne sera pas renouvelé.

Sa déclaration, ils ont dit: « Notre parrainage existant de This Morning prendra fin cet automne comme prévu. »

Nous avons parlé aux dirigeants d’ITV de la relation de Schofield avec le jeune homme en 2019.

À l’époque, ils ont rejeté l’allégation comme «commérages malveillants».

Mais depuis que Schofield a avoué avoir menti vendredi sur sa liaison avec l’adolescent « ébloui par les stars », les cadres supérieurs ont été enfermés dans des pourparlers de crise dans une tentative désespérée de limiter les dégâts.

Au milieu de la perte de sommes de parrainage à sept chiffres, l’équipe se bat pour retirer le spectacle du bord du gouffre et sauver les emplois de l’équipe de production après avoir demandé sa suppression.

Une source a déclaré: «Il y a beaucoup de spéculations sur l’avenir de This Morning et certains membres du personnel sont préoccupés par leur travail.

« L’aveu de tromperie de Phil a plongé ITV dans une crise à laquelle il n’avait jamais été confronté auparavant. Il est bien connu en interne qu’ils ont perdu plus de 2 millions de livres sterling dans des accords de parrainage depuis que l’affaire de Phil est devenue publique.

« Arnold Clark, qui sont les principaux sponsors de This Morning, reconsidèrent également leur position.

« ITV fait tout ce qu’elle peut pour reprendre le contrôle, mais ce ne sera pas une tâche facile. »

Nous avons parlé aux dirigeants d’ITV de la relation de Schofield avec le jeune homme en 2019[/caption] Rex

This Morning a confirmé hier que l’émission d’aujourd’hui se déroulerait comme prévu, avec Alison Hammond et Dermot O’Leary.

Il a déclaré que l’avenir du programme « n’est pas en cours d’examen et qu’il n’est pas prévu que l’émission soit supprimée ».

La présentatrice principale Holly Willoughby – qui a parlé ce week-end de sa colère d’avoir été « mentie » par Phil – ne reviendra pas avant lundi prochain.

Mais les plans pour que This Morning continue normalement ont été rendus difficiles par l’admission de Schofield.

Notre source a poursuivi: «Les invités ont abandonné à gauche, à droite et au centre. C’est comme un château de cartes qui s’effondre. L’ambiance est bien celle du « Restez calme et continuez », mais ça va être une semaine difficile. Ce matin est considéré comme toxique en ce moment et les gens ne veulent pas y être associés.

Le Sun a révélé hier comment un présentateur de longue date avait rédigé sa lettre de démission.

Désormais, les patrons devraient parler avec leur liste de présentateurs, y compris Holly, pour apaiser les inquiétudes.

Schofield, qui serait caché à Cornwall près de l’endroit où vit sa mère Pat, a présenté des excuses vendredi après avoir admis qu’il avait dissimulé l’affaire avec le coureur – qu’il a rencontré pour la première fois alors que le garçon n’avait que 15 ans.

Il s’est excusé d’avoir menti à sa femme de 26 ans, Stéphanie, au sujet de la relation et a confirmé qu’il avait menti à ITV, son agence artistique YMU et ses collègues.

ITV et YMU ont immédiatement coupé tout lien avec Schofield. Dans un communiqué, ITV a déclaré: « Phillip nous a donné des assurances qu’il reconnaît maintenant être fausses et nous nous sentons très déçus. »

Le Sun a d’abord fait part à ITV de ses inquiétudes concernant la relation de Schofield avec le membre du personnel – qui a plus de 30 ans de moins que lui – il y a plus de trois ans.

Le soleil a dévoilé la faille secrète à l’écran de Phillip avec la co-présentatrice de longue date Holly[/caption]

A l’époque, on racontait qu’il y avait eu une « révolte ouverte » entre les équipes de jour d’ITV et les producteurs à propos de la proximité de la star avec le jeune homme, qui rêvait d’être présentateur de télévision.

Ils ont travaillé ensemble sur This Morning, où leur relation est devenue romantique.

Après que cela se soit détérioré, l’homme a été transféré à l’émission Loose Women avant de finalement quitter ITV. Après que The Sun ait fait part des préoccupations du personnel d’ITV au diffuseur, il a publié une déclaration rejetant l’histoire.

Il a déclaré: «C’est profondément décevant et injuste pour Phillip d’être la cible de ce genre de commérages malveillants. Phillip est un diffuseur et un collègue très respecté et ce n’est absolument pas une description de This Morning que nous reconnaissons.

Le Sun a également été informé que le coureur avait été «promu» au rang de Loose Women et que rien de fâcheux ne s’était produit. Le lendemain des aveux de Schofield, ITV a publié une autre déclaration, insistant sur le fait qu’elle avait enquêté sur les allégations en 2020, mais n’avait trouvé aucune preuve à l’appui.

Sa déclaration indique que Phillip et le jeune homme « ont nié à plusieurs reprises les rumeurs ».

Il a ajouté: « La déclaration de Phillip révèle qu’il a menti aux gens d’ITV, de la haute direction aux autres présentateurs, à YMU, aux médias et à d’autres. »

Le patron d’ITV, Kevin Lygo, a nié que des erreurs aient été commises.

Lorsqu’il a été approché, il a répondu sur la défensive : « Honnêtement, nous avons fait une déclaration. Je pense que tout est clair.

Lorsqu’on lui a demandé si ITV avait mal géré l’enquête, M. Lygo a répondu: « Non ».

Hier, il a été rapporté que Schofield avait embauché un cabinet d’avocats de premier plan pour son ancien amant dans le but de le protéger à la lumière des spéculations sur leur relation – qui a commencé après que The Sun ait révélé sa rupture secrète à l’écran avec Holly.

Mais le jeune homme a dit la vérité à son équipe juridique – forçant Phil à faire son aveu.

ITV a déclaré: « Aucun sponsor ne s’est retiré d’ITV. »