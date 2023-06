ITV « passe d’une catastrophe tragique à une autre », déclare le patron de la commission des médias du Parlement

SOUS LE FEU ITV « vacille d’une catastrophe tragique à l’autre », estime le patron de la commission des médias du Parlement.

Dame Caroline Dinenage a insisté : « Le public doit avoir confiance dans les radiodiffuseurs pour s’assurer qu’ils protègent solidement les intérêts de leur personnel.

Un examen externe de la culture de travail de This Morning sera mis en œuvre à la suite du scandale Phillip Schofield[/caption]

« Malheureusement, ITV n’a pas un bon bilan au fil des ans. Nous avons eu des incidents avec Love Island, avec Caroline Flack.

« Ils semblent vaciller d’une catastrophe tragique à une autre. »

L’ex-animatrice de Love Island, Caroline, s’est suicidée en 2020 à l’âge de 40 ans.

Sa mère Christine a critiqué ITV pour ne pas avoir appris de leçons.

Dame Dinenage grillera la PDG de 3,5 millions de livres sterling par an, Carolyn McCall, plus tard ce mois-ci.

Le député a déclaré à GB News qu’il était temps que le patron du diffuseur « réponde à quelques questions ».

Dans une lettre adressée à la secrétaire à la Culture Lucy Frazer, McCall, 61 ans, a écrit: «Les deux parties ont alors été interrogées et ont nié catégoriquement et à plusieurs reprises les rumeurs, tout comme l’agence de Phillip à l’époque, YMU.

«En outre, ITV a parlé à un certain nombre de personnes qui travaillaient dans l’équipe de This Morning et Daytime au sens large et qui n’ont pas reçu et n’ont trouvé aucune preuve d’une relation au-delà du ouï-dire et de la rumeur.

« Compte tenu des rumeurs en cours, nous avons continué à poser des questions aux deux parties, qui ont toutes deux continué à nier les rumeurs, y compris pas plus tard que ce mois-ci. »

McCall a depuis fait appel à un avocat de premier plan pour un examen externe de la culture de travail de This Morning.