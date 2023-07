ITV organise un énorme spectacle de talents avec un jury étoilé après six ans

THE Voice Kids est mis en sommeil après avoir couru pendant six ans.

Je peux révéler que l’émission de talents ITV, mettant en vedette Danny Jones, Pixie Lott, Ronan Keating et Will.i.am, ne reviendra pas l’année prochaine car les émissions de talents ont été en déclin ces derniers temps.

TVI

Une source me dit : « L’émission a bien fonctionné et avait sa propre base de fans, mais les dirigeants tiennent à libérer de l’espace de programmation pour d’autres nouvelles émissions afin de garder les idées aussi fraîches que possible.

« Les acteurs ont de bons souvenirs de la série, mais ont plein d’autres projets pour les occuper. ”

Plus tôt ce mois-ci, les sœurs Andrea et Shanice Nyandoro ont gagné et pris des vacances à Universal Orlando Resort, en Floride.

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « The Voice Kids fait une pause en 2024.

« Nous travaillons avec Lifted Entertainment sur The Voice UK pour 2024 et le développement d’offres spéciales de marque The Voice. »

Le mois dernier, Will.i.am et Ronan ont déclaré que les jeunes candidats avaient déjà une longueur d’avance sur les chanteurs adultes.

Danny, 37 ans, est d’accord : « Ils vont de mieux en mieux.

« La façon dont ils apprennent et assimilent les informations est tout simplement incroyable.

« Ils s’en vont, travaillent dessus et reviennent, et je me dis ‘Je n’ai rien à dire – c’est incroyable. »

Le chanteur principal Danny est devenu célèbre à l’âge de 17 ans, tandis que Pixie a signé son premier contrat d’enregistrement à 16 ans – les deux ont donc l’expérience de la célébrité à un jeune âge.