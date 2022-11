ITV met fin au drame populaire après la quatrième série disant que l’émission a “suivi son cours”

Le drame du dimanche soir, très apprécié, The Good Karma Hospital a été supprimé.

Je peux révéler que les chefs d’ITV pensent que la série a “suivi son cours” après que la quatrième série plus tôt cette année a vu les stars Amanda Redman et Neil Morrissey, qui jouent le Dr Lydia Fonseca et le propriétaire du bar Greg McConnell, enfin se marier.

Cependant, l’élimination brutale de la série sera un choc pour les fans, surtout après que le créateur Dan Sefton a déclaré en mars qu’une cinquième saison “sera créée”.

Un initié de la télévision a déclaré: «L’émission s’est terminée par un scénario qui a ravi les téléspectateurs – un mariage entre deux personnes qui s’aimaient clairement beaucoup.

“De plus, les chiffres d’audience avaient chuté ces derniers temps, près de trois millions de moins que la première série de l’émission, ce qui n’est pas un bon signe.

“C’était le bon moment pour mettre fin à l’histoire.”

“Lente évolution”

Le drame médical comportait 24 épisodes sur les quatre séries.

Situé dans un hôpital du sud de l’Inde, il a culminé à huit millions de téléspectateurs et les fans étaient ravis lorsque les partenaires de longue date, le Dr Fonseca et Greg, se sont mariés.

Le créateur de l’émission, Dan, avait laissé entendre qu’une cinquième saison pourrait impliquer de mélanger les acteurs et d’introduire de nouveaux personnages pour garder les choses fraîches.

Il a déclaré: “Je pense que c’est le truc avec la télévision, ça doit être une évolution lente, de nouveaux personnages arrivent, les personnages préférés passent à autre chose.





“Et si le spectacle est fort, si le ton du spectacle est fort, tout le monde sait ce que c’est, alors ça peut grandir avec ça et aller de mieux en mieux.

“Et je pense que c’est le cas avec cette émission, qu’elle a le potentiel de continuer et de continuer à être divertissante, car c’est vraiment le but ultime.”

Cependant, ITV a clairement décidé que Karma ne pouvait pas continuer.

Un porte-parole de la chaîne a déclaré: “Il n’y a actuellement aucun plan pour d’autres séries.” Eh bien, il a eu une bonne course.

LA PARTIE SPIT DE TCHEKY

L’acteur FRANÇAIS Tcheky Karyo ne mangera pas à Greggs.

La star de Baptiste était sur le tournage du nouveau drame de la BBC Boat Story quand on lui a donné une pâtisserie d’une camionnette de restauration rapide – et l’a recrachée après une bouchée.

Tcheky Karyo de Baptiste a reçu une pâtisserie d'une camionnette de restauration rapide Greggs pendant le tournage

Mais l'acteur, sur le tournage du nouveau drame de la BBC Boat, a été vu en train de le cracher après une bouchée

Il joue aux côtés de l’ancien EastEnders Craig Fairbrass dans la série, filmée dans la ville balnéaire de Redcar, North Yorks.

L’histoire suit la découverte de cocaïne dans un bateau de pêche échoué.

Heureusement pour Tcheky, il n’y a aucune trace de rouleaux de saucisses dans la réserve.

TWIST CRUEL POUR TROP CHAUD DE NETFLIX

L’émission de rencontres NETFLIX Too Hot To Handle revient pour une nouvelle série.

Dix célibataires se rendront dans les Caraïbes pour trouver l’amour, mais dans une tournure surprise, les candidats pensent qu’ils sont en train de filmer une série de rencontres fictives appelée Wild Love animée par l’ex-star de Saved By The Bell Mario Lopez.

Le stratagème effronté est conçu pour attirer un nouveau groupe de candidats, qui sont bientôt informés de la véritable émission sur laquelle ils apparaîtront – et des règles habituelles, selon lesquelles ils doivent s’abstenir de toute intimité sexuelle pour augmenter les fonds dans le pot de prix.

L’émission est disponible en streaming à partir du 7 décembre.

CRÉDIT À SPIES ‘N’ PORN

Utilisez-vous une carte de crédit ou de débit ? Ils doivent leur développement à la pornographie et aux espions.

La nouvelle série documentaire de la BBC2 Le génie secret de la vie moderne démarre demain avec un regard sur la façon dont ce petit morceau de plastique regorge d’innovations nées des circonstances les plus improbables.

Le professeur Hannah Fry explique comment la puce sans contact de votre carte est en fait attachée à un intérieur caché

Le professeur Hannah Fry explique comment la puce sans contact de votre carte est en fait attachée à une très longue et fine antenne cachée à l’intérieur.

Et cet appareil – qui ne prend vie que si des ondes électromagnétiques sont dirigées vers lui – était autrefois utilisé par les Soviétiques pour espionner les Américains à l’ambassade des États-Unis à Moscou.

D’autre part, la bande magnétique au dos de votre carte a été conçue par la CIA pour s’assurer qu’elle disposait d’un moyen infaillible d’identifier son personnel.

Et ces trois numéros spéciaux que vous devez lire lorsque vous achetez quelque chose sont arrivés parce que des gens paient pour du porno.

Lorsque leurs partenaires ont repéré les achats sur leurs factures, les gens plaidaient souvent leur innocence et obtenaient un remboursement en affirmant que leurs coordonnées devaient avoir été récupérées quelque part dans l’éther électronique.

Ces trois chiffres, cependant, ne figurent que sur la carte physique et sont utilisés pour prouver quelle personne a réellement effectué la transaction.

LE GRAND CONCERT DE JOOLS POUR LE 30E

Attendez-vous à de grandes choses lorsque Jools Holland célèbre son émission de la BBC Plus tard. . . avoir 30 ans.

Le musicien vétéran sera rejoint par une foule de stars de la musique pour l’émission spéciale unique, Jools’s 30th Birthday Bash, sur BBC2 ce samedi à 21 heures.

Jools Holland célèbre son émission de la BBC Plus tard . . . avoir 30 ans

Il comprendra un concert au Hammersmith Apollo, avec Robert Plant, Michael Kiwanuka, Imelda May, Seasick Steve, et bien d’autres.

Seasick Steve se souvient comment il était sur Later . . . a propulsé sa carrière : « Je n’avais jamais entendu parler de Jools Holland, donc je n’avais aucune idée de ce qui allait se passer.

«Ils m’ont juste en quelque sorte poussé par terre. J’ai joué du boogie et ma vie a changé du jour au lendemain.

“C’était tellement étrange. Mon voisin d’à côté ne savait même pas qui j’étais, tout d’un coup, des millions de personnes me connaissaient.

SHERI A BEAUCOUP DE BOUTEILLE

SHERIDAN SMITH révèle qu’elle a avalé une bouteille entière de faux vin en une seule fois pendant le tournage de la nouvelle sitcom de Sky Rosie Molloy abandonne tout.

Elle raconte : “La scène a commencé et je pense que l’équipe de production a pensé que j’allais dire : ‘Coupez, je ne peux pas boire tout ça’. Quoi qu’il en soit, je ne l’ai pas fait.

Sheridan Smith a avalé une bouteille entière de faux vin en une seule fois pendant le tournage de Rosie Molloy abandonne tout

«Ils ont tous dû attendre des lustres pendant que je préparais toute cette bouteille de faux vin en une seule prise.

“Quand j’ai fini, j’ai dû livrer la ligne, ‘Je vais bien, merci!’ tout gonflé comme un ballon.

«Je pouvais à peine respirer après avoir tout avalé. Après, toute l’équipe m’a donné cette salve d’applaudissements mais je me sentais tellement malade. Je n’ai même pas mangé mon déjeuner.

Le spectacle commence le 7 décembre et est définitivement à regarder.