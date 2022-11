ITV met fin à la série bien-aimée après seulement deux saisons à l’écran – laissant les fans dévastés

ITV a mis fin à une série comique bien-aimée après seulement deux saisons – laissant les fans «vidés».

Bien que la série ait fait un retour avec sa deuxième série, ITV aurait déclaré que la série ne reviendrait pas avec une troisième saison.

Kate et Koji ont fait un retour sur les écrans plus tôt cette année avec Brenda Blethyn dans le rôle du propriétaire du café Kate.

La série ITV, qui a débuté en 2020, a entouré la vie de Kate et du demandeur d’asile Koji (joué par Okorie Chukwu), un médecin qui a installé un cabinet médical dans le café pour l’aider à attirer des clients.

Parlant de l’émission, un porte-parole d’ITV a déclaré au Daily Mirror : “Nous avons adoré avoir Kate et Koji sur la chaîne, mais après deux séries, il n’y a actuellement aucun plan pour une troisième”

“Nous voudrions remercier tous les acteurs et l’équipe pour leur travail acharné.”

Les fans ont été dévastés par la nouvelle, et beaucoup se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se plaindre à ITV et exprimer leurs frustrations.

L’un d’eux a écrit: “Un autre grand spectacle mord la poussière que j’aimais #KateAndKoji.”

Un autre fan a écrit : « Pas Kate et Koji ! C’était la plus déconcertante des émissions de télévision dans la mesure où vous vous demandez ce qu’ils ont fait pour la faire commander, non pas une mais deux fois.

Un troisième a ajouté: "Ahh, je suis dégoûté que le spectacle se termine."





Un quatrième a fait écho: «Je ne suis pas content. J’adore ce spectacle ! Ne m’obligez pas à lancer une pétition ! Ha ha. Sérieusement. Veuillez repenser !”

Un cinquième a ajouté: “C’est une gouttière que j’essayais littéralement de découvrir une troisième série hier.”

Brenda et le reste de la distribution n’ont pas encore confirmé publiquement la nouvelle sur les réseaux sociaux.

