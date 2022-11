ITV fait d’énormes changements alors que la chaîne revient à ses racines

Les TÉLÉSPECTATEURS d’ITV ont peut-être remarqué hier de légères différences par rapport à leur expérience de visionnage habituelle – et il est là pour rester.

Les fans de télévision aux yeux d’aigle auront remarqué qu’ITV a fait un énorme revirement de marque en revenant à son ancien nom ITV1 dans un nouveau remaniement énorme.

La mise à jour fait partie d’un tout nouveau plan visant à mettre à jour les logos sur l’ensemble des chaînes ITV avant le lancement de leur tout nouveau service de streaming ITVX.

Les autres chaînes sous l’égide d’ITV conserveront leurs noms existants, la chaîne principale récupérant le 1 pour être ITV1 comme par le passé.

Parlant du nouveau look, Jane Stiller, directrice du marketing d’ITV, a déclaré: “Tout aura l’air et se sentira moderne et pertinent, chaque plate-forme ou chaîne ayant une touche simple.”

Elle a poursuivi: “Nous pensons que c’est une excellente opportunité, grâce à l’image de marque, au design et au mouvement, d’avoir l’image de marque de diffusion la plus contemporaine au Royaume-Uni, tout en nous permettant de passer de manière plus transparente entre la diffusion et le streaming.”

Le changement de marque précède toute une série de nouveaux contenus qui devraient tomber sur la marque ITV le mois prochain lors du lancement de leur toute nouvelle plateforme de streaming dédiée, ITVX, un remplacement moderne du service de rattrapage ITVX.

Il espère rationaliser l’expérience des téléspectateurs en choisissant de regarder la programmation sur un site de streaming à la demande, un service de rattrapage et une chaîne de télévision linéaire traditionnelle tout en un.

La plateforme comptera plus de 10 000 heures de programmation dès son lancement, dont plus de 250 films et 200 séries complètes.

Les fans de drames ITV pourront regarder toutes leurs émissions dans un seul endroit dédié, car il deviendra la référence du catalogue arrière d’ITV.





La directrice générale Carolyn McCall : “Nous sommes vraiment ravis de lancer ITVX, avec plus de contenu disponible que jamais auparavant, et toute une gamme de commissions exclusives.”

ITVX devrait être lancé le 8 décembre.

