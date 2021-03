ITV a élargi les candidatures de Love Island alors qu’ils recherchent le « casting le plus diversifié jamais » et recrutent « toutes les formes et tailles », peut révéler The Sun.

Applications devaient se terminer le 30 avril – mais la date limite a été annulée dans le but de trouver un line-up pas comme les autres.

L’émission de rencontres à succès ITV2 a déjà vu 100000 applications pour la nouvelle série après son annulation l’année dernière en raison de la pandémie de coronavirus.

Mais leur recherche d’une nouvelle génération de stars est loin d’être terminée, comme l’a déclaré notre source télévisée: « Les patrons savent que tous les yeux seront rivés sur eux lorsque la série reviendra plus tard cette année, ils veulent donc s’assurer qu’ils ne peuvent donner à personne quoi que ce soit pour les critiquer.

«Dans le passé, le spectacle a été critiqué pour être trop blanc et avoir un manque de diversité corporelle.

«Les téléspectateurs veulent voir des femmes et des hommes avec lesquels ils peuvent s’identifier et les singletons chauds sont de toutes formes et tailles, c’est donc une décision positive.

« Ils ont également été critiqués pour être trop blancs, et c’est quelque chose qu’ils vont aborder. On a dit à l’équipe de casting d’avoir le line up le plus diversifié jamais. Cela est considéré comme un remaniement attendu depuis longtemps. . «

En 2019, l’émission a été critiquée dans une rangée de racisme lorsque Yewande Biala a été le dernier candidat à être sélectionné lors de la première cérémonie de couplage – la quatrième année consécutive qu’un candidat appartenant à une minorité ethnique a été choisi en dernier lors de la première cérémonie de couplage.

L’ancienne star de Love Island, Marcel Somerville, a également fustigé la série dans une interview exclusive avec Le soleil après que Yewande ait suivi dans sa minorité et d’autres minorités, Malin Andersson et Samira Mighty, les traces de ne pas avoir été sélectionnées le soir du lancement.

Il nous a dit: «La seule chose qui laisse tomber la série, c’est que lorsqu’ils font leur casting, ils ne prennent pas en compte les goûts des gens.

« La progression du casting doit changer. Ils doivent écouter et réfléchir à qui ils mettent dans la villa et à quelles heures.

Leanne de Love Island qualifie l’émission de « fausse » et révèle que sa rupture avec Mike a été filmée TROIS fois dans une diatribe furieuse

« Ils doivent s’assurer que les gens correspondent en termes de types, ils y mettent un tas de gens attrayants, mais si vous mettez des gens là-dedans qui ne créent pas de liens, vous le rendez impossible – surtout si c’est est une personne de couleur, elle donne l’impression que c’est une situation de couleur. «

Le mois dernier, il a été révélé que les candidats subiraient une série de tests mentaux, physiques et émotionnels améliorés avant d’entrer dans la villa.

Une autre source nous a dit: «La seule stipulation de Love Island est que les candidats ont plus de 18 ans, sont célibataires et recherchent l’amour.

« Le processus de candidature et de casting est inclusif pour tous et vise toujours à refléter l’âge et la diversité du public de l’émission. »

Cela marque un énorme demi-tour pour ITV qui a déjà défendu leur processus de casting de Love Island, affirmant qu’ils voulaient des étoiles minces et ciselées parce qu’ils avaient besoin que les concurrents se plaisent.

Et cela vient après que Love Island Afrique du Sud ait été confrontée à des réactions négatives pour leur line-up à prédominance blanche – avec un seul concurrent noir.

Plus tôt cette année, The Sun a rapporté que les producteurs avaient eu du mal à faire fonctionner l’émission ensoleillée malgré les restrictions de Covid.

Un initié a déclaré au Sun que des sites du Devon, des Cornouailles et du Pays de Galles – où je suis une célébrité déménagée – ont été proposés pour une série 2021 dans leur recherche d’un emplacement de sauvegarde parfait s’ils ne peuvent pas filmer à Majorque.

Cependant, le patron d’ITV, Kevin Lygo, a confirmé que Love Island allait définitivement de l’avant en annonçant le calendrier exceptionnel de la chaîne pour 2021.

« Il y a tellement de choses à attendre sur ITV ce printemps et cet été, avec les Euros et le retour de Love Island, mais bien plus encore », a-t-il déclaré.