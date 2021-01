Il y a un discours de combat sur la prochaine émission d’ITV, The Real Games – alors que les patrons ont Tyson Fury et sa famille dans leur ligne de mire.

Les initiés ont révélé que le champion boxeur, sa femme Paris et son demi-frère, Love Island, le beau gosse Tommy, figuraient tous sur leur liste de souhaits de concurrents.

Le spectacle mettra en vedette six hommes et six femmes stars en compétition dans les sports olympiques, y compris le javelot et le sprint de 100 m.

Un initié a déclaré: «Les patrons d’ITV veulent s’assurer qu’ils ont un line-up stellaire. Ce serait formidable de voir les boxeurs Tyson et Tommy essayer différents sports.

«Si le programme de boxe de Tyson le permet, ils adoreraient l’avoir à bord.

«En tant que famille, ils sont incroyablement compétitifs et embarquer Paris montrerait exactement ce dont elle est faite.

Au départ, les célébrités étaient censées concourir en équipe, avec Scott, Adam et Ryan Thomas tous à bord.

Mais après que Covid-19 ait forcé les patrons à placer les célébrités en tant que concurrents en solo, les frères déterminent qui va participer.

Holly Willoughby et Freddie Flintoff hébergent la série, un redémarrage de The Games de Channel 4.

C’est l’une des émissions les plus excitantes à venir sur ITV cet été – et j’ai hâte de la regarder.

Amoureux? Les Sims aiment ça

Depuis quelque temps, on soupçonne Demi Sims et Francesca Farago d’être plus que de simples amis proches.

Mais il est juste de dire que cette image la rend officielle.

Les deux stars de la télévision ont partagé des images Instagram très appréciées du Mexique, dont une où elles s’embrassent.

Demi est devenu célèbre sur The Only Way Is Essex et Francesca a attiré notre attention sur l’émission de rencontres Netflix Too Hot To Handle.

Et la réponse a été extrêmement positive, y compris un message de l’ex-petite amie de Demi, Megan Barton Hanson, qui a trouvé la célébrité sur Love Island.

Ne laissez jamais dire que ces émissions ne mènent pas à un amour et un bonheur durables.

Verre de vigne cheers

JEREMY Vine aura pour mission de remonter le moral de la nation dans son émission Channel 5 cette semaine – en remplissant le programme quotidien de bonnes nouvelles.

Il a déclaré: «Juste avant Noël, nous avons commencé à demander aux gens de partager leurs bonnes nouvelles avec nous.

«Chaque fois que nous le faisons, les téléphones commencent à sonner.

« En partageant chaque jour la vie de nos téléspectateurs, nous espérons pouvoir aider à remonter le moral de la Grande-Bretagne. »

Cela semble être une bonne idée.

The Bay est de retour pour une troisième série

ITV a commandé une troisième série de The Bay avant même que la seconde ne soit diffusée.

Le drame policier, qui met en vedette Morven Christie dans le rôle de Lisa Armstrong, a attiré plus de sept millions de téléspectateurs lors de sa première diffusion et ITV est convaincu que la suite sera également un succès.

Un initié a déclaré: «Il est évident de ramener The Bay.

« Il a gagné un certain nombre de fois pour la première fois et on s’attend à ce que la deuxième série soit encore plus grande. »

Le tournage aura lieu de mars à juillet dans le nord-ouest, la pré-production étant déjà en cours à Manchester.

La deuxième série commence à 21 heures mercredi, avec Lisa en disgrâce reconstruisant sa carrière.

Tyson Fury insiste sur le fait que les athlètes méritent « un million de fois plus » que ce qu’ils obtiennent alors qu’il révèle un régime d’entraînement brutal

VOUS AVEZ une histoire? RING The Sun au 0207782 4104 ou WHATSAPP au 07423720250 ou EMAIL exclusive@the-sun.co.uk