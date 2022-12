ITV donnera un avertissement sévère aux candidats de Love Island 2023 avant d’entrer dans la villa

Les patrons de LOVE Island sont sur le point de donner aux candidats un discours sévère sur le «comportement coercitif et contrôlant» avant qu’ils n’entrent dans la villa.

Les célibataires seront avertis de toute conduite inacceptable envers les autres avant le début de la nouvelle série d’hiver.

La nouvelle série sera animée par Maya Jama[/caption]

Les producteurs de spectacles sont si désireux d’étouffer tout comportement préoccupant dans l’œuf que les insulaires se verront également proposer des «liens de ressources» à lire en amont.

Cela survient après que les fans de la série estivale 2022 se sont plaints à plusieurs reprises de «drapeaux rouges marchant» dans la villa.

Les téléspectateurs ont trouvé la romance malheureuse de Jacques O’Neill et Paige Thorne particulièrement inconfortable à regarder, ainsi que certaines conversations entre Luca Bish et Gemma Owen.

L’expert en santé mentale, le Dr Matthew Gould, ainsi que son collègue, le Dr Paul Litchfield, examinent et mettent à jour de manière indépendante les mesures d’obligation de diligence qu’ITV a mises en place pour les candidats de Love Island.

Le Dr Gould a déclaré: “Les garanties améliorées introduites pour Love Island 2023 démontrent l’engagement d’ITV à faire évoluer les protocoles de devoir de diligence pour minimiser les dommages, dans la mesure du possible.”

La nouvelle du discours des candidats sur les «comportements coercitifs et contrôlants» survient après la mise en place d’une autre nouvelle mesure d’obligation de diligence.

La famille et les amis du prochain groupe d’Insulaires seront désormais interdits de publier sur leurs comptes de médias sociaux pendant la série.

Au lieu de cela, les comptes seront inactifs jusqu’à ce qu’ils quittent le spectacle.

Dans les séries précédentes, les équipes des Islanders utilisaient leurs comptes pour encourager les téléspectateurs à voter pour eux et à développer leur audience.

Cependant, ils ont souvent été victimes d’abus ignobles de la part de trolls et il y a même eu des querelles occasionnelles entre la famille et les amis des candidats.

Le nouveau paquet de règles se lit comme suit: «Dans le cadre de mesures étendues pour protéger à la fois les insulaires et leurs familles contre les effets néfastes des médias sociaux, les participants seront invités à suspendre les poignées et les comptes sur leurs plateformes de médias sociaux pendant la durée de leur temps sur le Afficher.

“Les comptes des insulaires resteront inactifs pendant leur séjour à la Villa, de sorte que rien ne soit publié en leur nom.”

Le Dr Gould ajoute: «La décision audacieuse de suspendre l’activité des médias sociaux des insulaires pendant la nouvelle série témoigne de l’intention sérieuse d’ITV, d’autant plus que cette contribution fournit à la fois un avantage à l’attrait du programme et une source potentielle de problèmes de santé mentale.

« Équilibrer cette “corde raide” nécessite à la fois l’identification des garanties qui ont le plus grand impact positif sur le bien-être des participants et le partenariat professionnel, mis en place par ITV, en particulier entre les producteurs et leurs équipes de bien-être, et surtout, les contributeurs eux-mêmes. .”

Love Island revient sur les écrans le 16 janvier et sera animée par Maya Jama.

