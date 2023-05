ITV doit faire face à une enquête sur la liaison de Phillip Schofield avec un assistant de télévision masculin, prévient un avocat de premier plan

ITV devrait faire face à une enquête indépendante sur le scandale Phillip Schofield, a déclaré hier un avocat de premier plan.

Le spécialiste des abus, Richard Scorer, a déclaré que l’aventure de Schofield avec un assistant de télévision masculin des décennies plus jeune que lui devrait faire l’objet d’une enquête sur un éventuel « abus de pouvoir ».

Times Newspapers Ltd

La directrice générale d’ITV, Carolyn McCall, est confrontée à des questions difficiles sur Phillip Schofield[/caption] Instagram

Un avocat de premier plan a déclaré qu’ITV devrait faire face à une enquête indépendante sur le scandale, photographié Martin Frizell, Holly Willoughby et Phil aux TV Choice Awards en 2019[/caption]

Il s’est exprimé alors que les chefs désespérés d’ITV se précipitaient pour justifier leur inaction en insistant sur le fait qu’ils sondaient les rumeurs de la relation, mais les deux hommes l’ont nié à plusieurs reprises.

Dans un communiqué, ils ont déclaré hier qu’ils avaient lancé une enquête sur la romance au début de 2020 mais qu’ils étaient restés paralysés.

Schofield, 61 ans, est sorti gay – en direct sur This Morning et soutenu par la co-animatrice Holly Willoughby, 42 ans – en février 2020, lorsque l’enquête ITV aurait pu commencer.

Hier, M. Scorer a soutenu les appels – lancés par des stars, dont l’ancien collègue de Schofield, Eamonn Holmes – pour que les patrons de la télévision soient examinés.

M. Scorer, de Slater et Gordon, a déclaré: «Bien que nous ne connaissions pas tous les détails de ce cas particulier, toute situation dans laquelle un jeune peut avoir été victime d’un déséquilibre potentiel ou d’un abus de pouvoir doit faire l’objet d’une enquête approfondie et indépendante pour comprendre ce qui s’est passé.

« Compte tenu des allégations selon lesquelles d’autres membres d’ITV auraient pu connaître ou soupçonner la situation depuis un certain temps, il est impératif qu’il y ait une enquête complète et transparente pour déterminer si des mesures auraient dû être prises plus tôt pour protéger le jeune concerné. »

Les dirigeants d’ITV devraient être interrogés par la commission parlementaire des médias, de la culture et des sports le 6 juin.

Dame Caroline Dinenage, présidente du comité, a déclaré: « Il sera intéressant de savoir qui savait quoi et quand à ITV et This Morning. »

Schofield a démissionné d’ITV et a été abandonné par sa puissante agence artistique YMU après avoir avoué une liaison « imprudente, mais pas illégale » avec le jeune assistant de télévision masculin.

Il s’est également excusé d’avoir menti à sa femme Stéphanie, à ITV et à ses anciens représentants.

Polycopié

Le spécialiste des abus, Richard Scorer, s’est exprimé alors que les chefs désespérés d’ITV se précipitaient pour justifier leur inaction, a photographié le directeur de la télévision Kevin Lygo[/caption] Getty

Dans une nouvelle déclaration hier, ITV a tenté de rejeter la responsabilité après que la déclaration explosive de Schofield sur l’affaire ait secoué l’industrie de la télévision vendredi soir.

La chaîne a souligné que Schofield leur avait menti au sujet de la relation.

Mais l’ancien présentateur de This Morning Holmes, 63 ans, a déclaré que les membres de la haute direction d’ITV étaient au courant du comportement de Schofield.

Dans un message Twitter, il a déclaré : « Schofield a finalement été pris au dépourvu mais il n’est pas le seul coupable.

« Quatre hauts responsables de la direction d’ITV savaient quel genre d’homme il était et n’ont jamais pris de mesures pour l’empêcher de contrôler ou de profiter de sa position sur les jeunes. »

Dans un autre Tweet, il a déclaré que lui et sa femme Ruth Langsford avaient été « pris pour des imbéciles » par Schofield. Il a ajouté : « Ruth et moi avons été trompés et avons menti.

« Un jour, je raconterai l’histoire. Nous n’avions aucun problème avec le fait qu’il soit gay, seulement du soutien.

« Ce qui s’est passé nous a pris pour des imbéciles. L’homme nous a dit des mensonges complets et nous l’avons malheureusement cru.

Dans sa déclaration extraordinaire de vendredi soir, Schofield a présenté ses excuses à ses agents, à ses employeurs, à son équipe juridique et à sa famille.

Il a déclaré: «J’ai eu une relation consensuelle avec un jeune collègue masculin de This Morning.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié. »

Hier, l’ex-présentatrice d’ITV et présentatrice de la BBC, Andrea Catherwood, a tweeté: « Beaucoup d’autres questions sur qui savait quoi quand à ITV seront répondues après cela. »

La députée conservatrice de Tatton, Esther McVey, a déclaré qu’elle pensait que ce ne serait « qu’une question de jours » avant que les dirigeants ne démissionnent suite au scandale d’ITV, dont les principaux patrons incluent la directrice générale Carolyn McCall, le directeur de la télévision Kevin Lygo, la directrice générale de jour Emma Gormley et Martin Frizell, rédacteur en chef de This Morning.

S’exprimant sur GB News, McVey a déclaré: « Les gens pourraient perdre leur emploi à cause de cela, des directeurs généraux jusqu’au bout. »

L’ancienne actrice d’EastEnders et de Coronation Street, Debbie Arnold, 67 ans, a déclaré: «C’est assez étonnant. Mais ce qui est encore pire, c’est le fait qu’ITV était au courant de cela depuis si longtemps et qu’ils se sont simplement assis dessus.

Alors que d’autres stars ont fait un pop à ITV, l’experte en consommation de This Morning, Alice Beer, 58 ans, a tweeté : « Triste et en colère.

« Ce triste gâchis rejaillit sur nous tous qui avons apprécié le plaisir et la gloire de travailler sur un programme aussi réussi. »

Et l’ancienne présentatrice de Loose Women, Saira Khan, 53 ans, s’est rendue sur Instagram pour faire exploser le réseau.

Elle a écrit: « Je suis tellement contente d’être sortie de @ITVDAYTIME sa toxicité a affecté ma santé mentale et depuis que je suis partie, je n’ai jamais regardé en arrière.

«Ils couvrent ceux qu’ils aiment et ceux qu’ils n’aiment pas, jetez-les sous le bus! Le karma est ab *** h.

Mais alors que l’avenir de This Morning était en jeu, un expert juridique a déclaré qu’ITV pourrait échapper à une enquête car Schofield avait menti et que le réseau n’était pas financé par l’État.

L’avocat Alex Watt, du cabinet londonien Howard Kennedy, a déclaré: «Nous devons faire attention à ne pas confondre l’indignation morale avec une erreur juridique.

« Bien qu’il ne soit pas moralement correct de tromper sa famille avec un homme plus jeune, ce n’est pas illégal.

« Il aurait probablement été dans le contrat de Schofield de ne pas induire ses employeurs en erreur, mais il n’y a aucune obligation pour les employeurs de vérifier si les employés ont une liaison.

« Ainsi, ITV peut dire à juste titre qu’ils ont été induits en erreur bien qu’ils aient examiné la question – alors comment pourraient-ils savoir? »

Dermot O’Leary, l’un des principaux présentateurs de This Morning, a refusé de parler de la situation hier.

« Je ne pense pas qu’il soit approprié pour moi de commenter, surtout sans aucune connaissance », a-t-il déclaré.

Il doit être sur le canapé This Morning demain.

Le présentateur de Masked Singer, Joel Dommett, a été pressenti pour remplacer Schofield en tant qu’hôte des Soap Awards de samedi prochain à Manchester.

BRACE POUR ACTIONS DIP Exclusif par Isaac Crowson Les chefs d’ITV craindront que le cours de l’action de la chaîne ne s’effondre à la lumière du scandale Phillip Schofield, ont averti les experts. Cela s’est produit alors que les entreprises qui faisaient de la publicité sur This Morning hier ont refusé de dire si elles continueraient à le faire. Les patrons d’ITV ont été accusés d’avoir esquivé des détails spécifiques après que Schofield ait admis avoir menti au sujet de sa liaison avec un collègue masculin beaucoup plus jeune alors qu’il était encore marié à sa femme. Vendredi, il a été largué par sa société de gestion et ITV a déclaré qu’il ne travaillerait plus pour le diffuseur. Mais la nouvelle est tombée à 18h30, deux heures après la clôture de la bourse. Cela donne à ITV trois jours de nervosité jusqu’à la réouverture du marché mardi. Pendant ce temps, le détaillant de voitures d’occasion Arnold Clark, le sponsor principal de l’émission, n’a pas dit s’il poursuivrait son accord. Sur Twitter, de nombreux utilisateurs ont déclaré à l’entreprise qu’elle ternissait sa réputation en s’associant à l’émission. Le mois dernier, This Morning a entamé un partenariat avec la place de marché en ligne Vinted pendant dix semaines. Mais l’entreprise n’a pas non plus dit si cet accord se poursuivra. La commentatrice financière Susannah Streeter a déclaré : « Je m’attends à des turbulences du marché à court terme. Les patrons garderont un œil sur le cours de l’action mardi prochain. À la fin de vendredi, le cours de l’action ITV était de 71,78p. Au début du mois, il a chuté de près de 5 % à la suite d’un premier trimestre difficile. Une source de l’industrie a déclaré: « ITV va se préparer. Ils craindront le pire.