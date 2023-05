ITV dévoile pour la première fois le drame fantastique de style Game of Thrones The Winter King du réalisateur de Peaky Blinders

ITVX a publié un premier aperçu d’une nouvelle série télévisée de style Game of Throne, The Winter King.

Le drame fantastique se lance dans une version audacieuse et révisionniste des légendes arthuriennes bien-aimées.

Simon Ridgway

Simon Ridgway

Basé sur la série Warlord Chronicles de Bernard Cornwell, The Winter King se déroule au cinquième siècle, bien avant l’unification de la Grande-Bretagne, dans une terre brutale de factions et de tribus en guerre, où les vies étaient souvent éphémères.

La série télévisée suit Arthur Pendragon alors qu’il évolue de paria à guerrier et chef légendaire.

Le tournage de la série a eu lieu au Pays de Galles et dans le West Country.

Le réalisateur principal et producteur exécutif, Otto Bathurst, a précédemment travaillé sur Peaky Blinders et His Dark Materials.

La série met en vedette Iain De Caestecker (The Control Room, Agents of SHIELD) dans le rôle d’Arthur Pendragon, aux côtés d’Eddie Marsan (The Thief, His Wife and the Canoe, Deceit) dans le rôle du High King Uther, Ellie James (Giri/Haji, I May Destroy You ) comme Nimue et Nathaniel Martello-White (Small Axe, I Hate Suzie) comme Merlin.

Stuart Campbell (Rogue Heroes, Clique) dans le rôle de Derfel, Daniel Ings (I Hate Suzie, The Crown) dans le rôle d’Owain, Valene Kane (The Fall, Gangs of London) dans le rôle de Morgan, Jordan Alexandra (Mammals) dans le rôle de Guenièvre et Simon Merrells (Good Omens, Knightfall) en tant que Gundleus.

Le casting comprend également Steven Elder (The King, A Spy Among Friends) en tant qu’évêque Bedwin, Andrew Gower (Outlander, Carnival Row) en tant que Sansum, Aneirin Hughes (Keeping Faith, Dream Horse) en tant que Gorfydd et Emily John (My Policeman) en tant que Ceinwyn.

La distribution de l’ensemble est complète avec Tatjana Nardone (Devils, State of Consciousness) en tant que Ladwyss, Ken Nwosu (Killing Eve, The Letter for the King) en tant que Sagramor et Billy Postlethwaite (The Great, Chernobyl) en tant que Cadwys.

The Winter King est produit par Bad Wolf, propriété de Sony Pictures Television.

Bad Wolf est le producteur multi-primé de trois saisons de His Dark Materials pour la BBC et HBO.

En 2021, Sony Pictures Television a pris une participation majoritaire dans la société.

The Winter King devrait être diffusé sur ITVX plus tard cette année.

Simon Ridgway

Simon Ridgway

The Winter King devrait être diffusé sur ITVX plus tard cette année[/caption]