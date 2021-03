Associated Newspapers, l’éditeur de The Mail on Sunday, Daily Mail et MailOnline, s’est plaint à Viacom CBS – le géant américain de la télévision qui a diffusé l’émission de deux heures de la semaine dernière – au sujet de «la distorsion délibérée et la trahison des manchettes des journaux».

