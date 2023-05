ITV confirme quand This Morning reviendra après les révélations de l’affaire Phillip Schofield

ITV a confirmé quand This Morning reviendra après les révélations de l’affaire Phillip Schofield.

Schofield, 61 ans – qui a été licencié par This Morning la semaine dernière – a maintenant quitté ITV après qu’une liaison avec son employé masculin d’ITV a été révélée.

Rex

ITV a confirmé quand This Morning reviendra[/caption]

Un porte-parole d’ITV a déclaré: « Nous sommes profondément déçus par les aveux de tromperie faits ce soir par Phillip Schofield. »

ITV a maintenant confirmé que This Morning sera diffusé la semaine prochaine comme prévu.

« This Morning sera de retour lundi », a déclaré un porte-parole de l’émission de jour à TV Zone.

Bien que la date de retour soit connue, qui présentera le spectacle n’a pas encore été confirmé.

Cela survient alors que Holly Willoughby a rompu son silence sur Instagram aujourd’hui, à la suite de la récente déclaration de Phillip.

Holly a déclaré: «Il a fallu du temps pour traiter les nouvelles d’hier.

«Lorsque des rapports sur cette relation ont fait surface pour la première fois, j’ai demandé directement à Phil si c’était vrai et on m’a répondu que ce n’était pas le cas.

« Cela a été très blessant de découvrir maintenant que c’était un mensonge. Houx. »

Il est entendu que le jeune homme, qui était adolescent lorsqu’il a rencontré Schofield, n’est pas une personnalité publique et ne voulait pas que la relation soit révélée.

Dans un communiqué, Schofield a déclaré qu’il était « profondément désolé » pour l’affaire qu’il a qualifiée d' »imprudente, mais pas illégale ».

Il a déclaré: «J’ai eu une relation consensuelle avec un collègue masculin plus jeune.

« Contrairement aux spéculations, alors que j’ai rencontré l’homme quand il était adolescent et qu’on m’a demandé de l’aider à entrer dans la télévision, ce n’est qu’après qu’il a commencé à travailler sur la série que c’est devenu plus qu’une simple amitié.

« Cette relation était imprudente, mais pas illégale. C’est maintenant terminé. Quand j’ai choisi de sortir, je l’ai fait entièrement pour mon propre bien-être. Personne ne m’a « forcé » à sortir.

« Ni moi ni personne d’autre, à ma connaissance, n’avons jamais émis d’injonction, super ou autre, au sujet de ma relation avec ce collègue, il n’a jamais été déplacé ou limogé par ou à cause de moi.

« Dans un effort pour protéger mon ex-collègue, je n’ai pas dit la vérité sur la relation.

« Mais mon départ récent, sans rapport avec This Morning, a alimenté les spéculations et soulevé des questions qui l’ont touché, donc pour lui, il est important que je sois honnête maintenant.

« Je suis douloureusement conscient d’avoir menti à mes employeurs chez ITV, à mes collègues et amis, à mes agents, aux médias et donc au public et surtout à ma famille.

« Je suis tellement, vraiment désolé, comme je le suis d’avoir été infidèle à ma femme.

« J’ai donc décidé de me retirer des British Soap Awards, mon dernier engagement public, et je démissionne d’ITV avec effet immédiat en leur exprimant mon immense gratitude pour toutes les opportunités incroyables qu’ils m’ont offertes.

«Je vais réfléchir à mon très mauvais jugement à la fois en participant à la relation et en mentant à ce sujet.

« Pour protéger sa vie privée, je ne nomme pas cet individu et mon souhait le plus profond est que lui et sa famille puissent désormais poursuivre leur vie sans nouvelle intrusion, et que cette déclaration leur permette de le faire.

« Je demande maintenant aux médias de respecter leur vie privée. Ils n’ont rien fait de mal et je demande que leur vie privée soit respectée.

Rex

Instagram

Holly a rompu son silence aujourd’hui dans une nouvelle déclaration[/caption]