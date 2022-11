ITV confirme l’avenir de DI Ray alors que la principale dame Parminder Nagra fait une déclaration aux fans

ITV a confirmé l’avenir de DI Ray alors que la principale dame Parminder Nagra a publié une déclaration aux fans.

L’émission a été diffusée pour la première fois en mai de cette année et suit le titulaire DI Ray dans une force de police fictive basée à Birmingham.

TVI

ITV a confirmé l’avenir de DI Ray alors que la principale dame Parminder Nagra a publié une déclaration aux fans[/caption] TVI

Parminder a déclaré qu’elle était ravie de reprendre le rôle pour une deuxième série[/caption]

DI Ray est produit par Jed Mercurio de Line of Duty et a été bien accueilli par les fans, qui souhaitent le voir revenir pour une deuxième série.

Plus tôt dans la journée, ITV a réalisé ses souhaits en confirmant que l’émission serait de retour pour une deuxième sortie.

Il verra DI Ray enquêter sur le meurtre d’un criminel de haut niveau, mais l’affaire risque d’attiser les tensions ethniques à travers la ville.

Cela signifie que DI Ray doit non seulement résoudre l’affaire, mais aussi éviter une guerre de territoire dans les rues de Birmingham.

Parlant du renouvellement de la série, la star de Bend It Like Beckham, Parminder, a déclaré: “C’est formidable d’avoir reçu la réponse que nous avons eue pour la première série.

«Grâce à notre public et à ITV et à nos incroyables producteurs talentueux Maya Sondhi, Jed Mercurio, Madonna Baptiste, Jimmy Mulville, nous pouvons le refaire.

“Nous sommes impatients de vous emmener dans une autre aventure passionnante !”

Alors que Jed a produit la série, elle est écrite par Maya Sondhi de Line of Duty, et elle a partagé sa joie de pouvoir à nouveau mettre la plume sur papier.

Elle a déclaré: «Je suis tellement excitée de pouvoir travailler à nouveau avec Parminder et toute l’équipe de HTM pour ramener une deuxième série qui va plus loin, plus sombre et plus sinueuse que Spaghetti Junction.

“Merci beaucoup à ITV1 et aux téléspectateurs d’avoir rendu cela possible.”